Умер призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков

Призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков умер в возрасте 58 лет

Призер Олимпиад в Сеуле и Барселоне, специализировавшийся на плавании брассом, Дмитрий Волков с 2024 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер в возрасте 58 лет

Дмитрий Волков в 1991 году (Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни, со ссылкой на его брата сообщила в телеграм-канале олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортовском районе Москвы.

Волков выиграл две бронзы на Олимпиаде 1988 года в Сеуле — на стометровке брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров. В такой же эстафетной дисциплине он взял серебро на Играх-1992.

Также на его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы, два золота Игр «Дружба-84» и другие награды.

В марте 2024 года Вайцеховская сообщила, что Волков борется с онкологическим заболеванием, и призвала поддержать пловца. Сам Волков говорил «Матч ТВ», что «это вызов, путь к Богу, способ осмысленно прожить все оставшееся время».