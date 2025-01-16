Россиянин принес победу «Эдмонтону» в историческом матче Макдэвида в НХЛ

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. Благодаря этому он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, набрав 1044 очка. Впереди только Уэйн Гретцки

Коннор Макдэвид (Фото: Jason Franson / Global look press)

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Зак Хайман (17-я минута), Коннор Макдэвид (19, 53), Райан Ньюджент-Хопкинс (35) и россиянин Василий Подколзин (42), чей точный бросок стал победным в этом матче. Он забил свой шестой гол в сезоне, доведя общую статистику до 17 очков (6+11) в 44 матчах. За «Миннесоту» отличились Мэтт Болди (4), Марко Росси (17) и Райан Хартман (25).

Лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. Благодаря этому он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, набрав 1044 очка (354 шайбы + 690 результативных передач) в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обогнал финна Яри Курри, в активе которого 1043 очка (474+569). Лучшим в истории клуба является Уэйн Гретцки — 1669 очков (583+1086).

«Эдмонтон» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 59 очками в 44 матчах. «Миннесота» идет второй в Центральном дивизионе, набрав 58 очков после 45 игр.