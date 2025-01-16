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Двое россиян вышли в третий круг Australian Open

Хачанов и Касаткина вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Касаткина, занимающая 10-ю строчку мирового рейтинга, за 1 час 14 минут уверенно обыграла китаянку Ван Яфань. 19-й номер рейтинга Хачанов в четырех сетах победил представителя Канады Габриэля Диалло
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Теннисисты Дарья Касаткина и Карен Хачанов вышли в третий круг Australian Open.

Дарья Касаткина, занимающая 10-ю строчку мирового рейтинга, за 1 час 14 минут уверенно обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0. Россиянка сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

19-й номер рейтинга Хачанов в четырех сетах обыграл представителя Канады Габриэля Диалло. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Игра продлилась 3 часа 14 минут. Хачанов сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай). Хачанов же встретится с победителем пары Алекс Михельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Карен Хачанов Дарья Касаткина теннис Australian Open
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