Двое россиян вышли в третий круг Australian Open
Теннисисты Дарья Касаткина и Карен Хачанов вышли в третий круг Australian Open.
Дарья Касаткина, занимающая 10-ю строчку мирового рейтинга, за 1 час 14 минут уверенно обыграла китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0. Россиянка сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.
19-й номер рейтинга Хачанов в четырех сетах обыграл представителя Канады Габриэля Диалло. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Игра продлилась 3 часа 14 минут. Хачанов сделал 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай). Хачанов же встретится с победителем пары Алекс Михельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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