Хоккеисту «Сочи» Перевалову порезали коньком лицо во время матча КХЛ

Хоккеисту порезали коньком лицо во время матча КХЛ: видео

Форвард «Сочи» Александр Перевалов получил травму в первом периоде встречи против «Ак Барса»

Александр Перевалов, получивший травму во время матча КХЛ (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Форвард «Сочи» Александр Перевалов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Ему коньком порезали лицо.

Инцидент произошел в первом периоде. 19-летний Перевалов боролся за шайбу с защитником казанцев Дмитрием Юдиным, тот, пытаясь сохранить равновесие, поднял ногу и случайно задел лицо нападающего «Сочи».

Перевалов покинул площадку с помощью медицинской бригады, больше на лед он не выходил.

В нынешнем сезоне Перевалов провел девять матчей за «Сочи», набрав 2 (0+2) очка.

«Сочи», который проиграл 15 матчей подряд, завершил первый период в свою пользу — 2:0.