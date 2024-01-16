Хоккеисту порезали коньком лицо во время матча КХЛ: видео
Форвард «Сочи» Александр Перевалов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Ему коньком порезали лицо.
Инцидент произошел в первом периоде. 19-летний Перевалов боролся за шайбу с защитником казанцев Дмитрием Юдиным, тот, пытаясь сохранить равновесие, поднял ногу и случайно задел лицо нападающего «Сочи».
Перевалов покинул площадку с помощью медицинской бригады, больше на лед он не выходил.
В нынешнем сезоне Перевалов провел девять матчей за «Сочи», набрав 2 (0+2) очка.
«Сочи», который проиграл 15 матчей подряд, завершил первый период в свою пользу — 2:0.
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