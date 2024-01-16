Президент немецкого футбольного клуба умер в возрасте 43 лет
Президент немецкого футбольного клуба «Герта» Кай Бернштайн скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте команды.
Причина смерти Бернштайна не уточняется.
«Герта» получила ужасную новость о том, что Кай Бернштайн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его руководство и сотрудники шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время», — говорится в сообщении.
Бернштайн был страстным болельщиком «Герта», в 1998-м стал одним из основателей группировки «Берлинские арлекины». В июне 2022-го он неожиданно выиграл выборы президента «Герты» у фаворита — политика Франка Штеффеля.
«Герта», двукратный чемпион Германии, сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата страны. После 17 туров команда набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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