Президент немецкого футбольного клуба умер в возрасте 43 лет

Кай Бернштайн занимал пост президента «Герты» с 2022 года. Причина его смерти не уточняется

Кай Бернштайн (Фото: herthabsc.com)

Президент немецкого футбольного клуба «Герта» Кай Бернштайн скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте команды.

Причина смерти Бернштайна не уточняется.

«Герта» получила ужасную новость о том, что Кай Бернштайн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его руководство и сотрудники шокированы и глубоко опечалены этой новостью. Мы просим всех уважать частную жизнь его семьи в это трудное время», — говорится в сообщении.

Бернштайн был страстным болельщиком «Герта», в 1998-м стал одним из основателей группировки «Берлинские арлекины». В июне 2022-го он неожиданно выиграл выборы президента «Герты» у фаворита — политика Франка Штеффеля.

«Герта», двукратный чемпион Германии, сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата страны. После 17 туров команда набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.