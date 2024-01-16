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Чемпион мира Де Росси возглавил «Рому» вместо Моуринью

Чемпион мира Даниэле Де Росси возглавил «Рому» вместо Жозе Моуринью
Бывший футболист сборной Италии и легенда «Ромы» подписал контракт с римским клубом до лета 2024 года
Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Даниэле Де Росси назначен главным тренером «Ромы». Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Контракт с 40-летним Де Росси заключен до 30 июня 2024 года. Итальянец сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью, который был уволен 16 января.

«Рома» выиграла только один матч из последних шести и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии — 29 очков в 20 встречах.

Де Росси является воспитанником «Ромы». Полузащитник выступал за столичный клуб на протяжении всей профессиональной карьеры — с 2002 по 2019 год. В составе «Ромы» хавбек в 2007 и 2008 годах побеждал в Кубке Италии, а в 2007 году выиграл Суперкубок страны. Всего он провел за «Рому» 616 встреч во всех турнирах, забил 63 мяча и сделал 54 голевые передачи.

В составе сборной Италии футболист в 2006 году стал чемпионом мира, а в 2012 году выиграл серебряную медаль на Евро. В 117 матчах за национальную команду хавбек забил 21 гол.

После завершения карьеры Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии, с которой выиграл Евро-2020. С октября 2022 года по февраля 2023 года он был главным тренером СПАЛ.

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