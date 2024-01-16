Выводивший «Факел» в РПЛ тренер возглавил грузинский клуб
Российский специалист Олег Василенко назначен главным тренером грузинского «Телави». Об этом сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) команды.
«Я очень рад, что нахожусь здесь, я действительно многое знаю о «Телави» и верю, что совместным трудом мы многого добьемся. <...> Я приехал сюда за успехом. Чтобы добиться этого, я всем сердцем хочу сыграть с «Телави» в еврокубках», — сказал 50-летний Василенко.
В прошлом сезоне «Телави» занял восьмое место из десяти в высшем дивизионе чемпионата Грузии.
Последним местом работы Василенко была «Алания», которую он покинул в ноябре прошлого года.
Ранее Василенко возглавлял «Жемчужину-Сочи», минское «Динамо», «Урал», «Сочи», латвийский РШФ, литовский «Тракай», курский «Авангард», «Мордовию» и «Факел», с которым в сезоне 2021/22 вышел в премьер-лигу.
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