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Выводивший «Факел» в РПЛ тренер возглавил грузинский клуб

Российский тренер Олег Василенко возглавил грузинский футбольный клуб «Телави»
Олег Василенко возглавил «Телави», который в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате Грузии
Олег Василенко
Олег Василенко (Фото: ФК «Телави»)

Российский специалист Олег Василенко назначен главным тренером грузинского «Телави». Об этом сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) команды.

«Я очень рад, что нахожусь здесь, я действительно многое знаю о «Телави» и верю, что совместным трудом мы многого добьемся. <...> Я приехал сюда за успехом. Чтобы добиться этого, я всем сердцем хочу сыграть с «Телави» в еврокубках», — сказал 50-летний Василенко.

В прошлом сезоне «Телави» занял восьмое место из десяти в высшем дивизионе чемпионата Грузии.

Последним местом работы Василенко была «Алания», которую он покинул в ноябре прошлого года.

Ранее Василенко возглавлял «Жемчужину-Сочи», минское «Динамо», «Урал», «Сочи», латвийский РШФ, литовский «Тракай», курский «Авангард», «Мордовию» и «Факел», с которым в сезоне 2021/22 вышел в премьер-лигу.

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