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Умер экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

Умер экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко
Валерию Куличенко, бывшему вице-президенту Всероссийской федерации легкой атлетики, было 84 года
Валерий Куличенко
Валерий Куличенко (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России по легкой атлетики Валерий Куличенко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В сборной СССР Куличенко работал с 1970 года, был тренером на Олимпийских играх-1980, старшим тренером по группе бега на выносливость объединенной команды на Олимпийских играх-1992. В качестве главного тренера готовил сборную России к выступлению на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 годов, был вице-президентом (ВФЛА).

Куличенко воспитал олимпийских чемпионок 1980 года Надежду Олизаренко (800 м) и Ольгу Минееву (эстафета 4х400 м).

Карьера в сборной России у него завершилась в 2007 году, после допинг-скандала с метательницами молота Татьяной Лысенко и Екатериной Хороших.

Куличенко — заслуженный тренер СССР, РСФСР и Казахской ССР. В последние годы был заместителем директора Центра олимпийских видов спорта Московской области.

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