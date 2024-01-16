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В Бразилии убили бойца ММА и тренера Диего Брагу

В Бразилии убили бойца ММА и тренера Диего Брагу
Ему было 44 года. Диего Брага тренировал в том числе бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву
Диего Брага с сыном Габриэлем
Диего Брага с сыном Габриэлем (Фото: Соцсети Диего Браги)

Бразильский боец ММА и тренер Диего Брага скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщается в соцсети Х американского промоушена Professional Fighters League (PFL).

«В это трагическое время наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и семье. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении PFL.

Как сообщает портал MMAFighting, Брага был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, где он пытался найти свой угнанный мотоцикл.

На счету Браги было 23 победы, восемь поражений и одна ничья в ММА. У него были поединки с такими известными бойцами, как Чарльз Оливейра, Милтон Виейра и Адриано Мартинс, каждый из которых в конечном итоге выступал в UFC.

Брага в том числе был тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы. Под руководством Браги его сын Габриэль дошел до финала PFL в полулегком весе в 2023 году, где в итоге уступил Хесусу Пинедо в поединке за $1 млн.

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смешанные единоборства (ММА) боец ММА Бразилия убийство
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