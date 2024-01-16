В Бразилии убили бойца ММА и тренера Диего Брагу
Бразильский боец ММА и тренер Диего Брага скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщается в соцсети Х американского промоушена Professional Fighters League (PFL).
«В это трагическое время наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и семье. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении PFL.
Как сообщает портал MMAFighting, Брага был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, где он пытался найти свой угнанный мотоцикл.
На счету Браги было 23 победы, восемь поражений и одна ничья в ММА. У него были поединки с такими известными бойцами, как Чарльз Оливейра, Милтон Виейра и Адриано Мартинс, каждый из которых в конечном итоге выступал в UFC.
Брага в том числе был тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы. Под руководством Браги его сын Габриэль дошел до финала PFL в полулегком весе в 2023 году, где в итоге уступил Хесусу Пинедо в поединке за $1 млн.
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