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Этери Тутберидзе станет ведущей шоу «Большие девочки»

Этери Тутберидзе станет ведущей шоу «Большие девочки»
В новом реалити-шоу на «Пятнице» от создателей «Пацанок» девушки весом больше 100 кг в течение трех месяцев будут проходить физические и психологические испытания и учиться принимать себя и свое тело. Премьера шоу — 9 февраля
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Ведущий российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе будет ведущей шоу «Больших девочек» на телеканале «Пятница». Об этом сообщается в телеграм-канале шоу.

«Она станет наставницей участниц и поможет им изменить жизнь. Девушки весом больше 100 кг в течение трех месяцев будут проходить физические и психологические испытания и учиться принимать себя и свое тело», — говорится в сообщении.

Премьера нового реалити-шоу от создателей «Пацанок» состоится 9 февраля в 19:00 мск.

Помимо Тутберидзе наставниками также будут тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

По словам Тутберидзе, она долго размышляла, принимать ли участие в шоу. «Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей», — сказала Тутберидзе, для которой проект стал первым опытом в качестве телеведущей.

Тутберидзе воспитала, в частности, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

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