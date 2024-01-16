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Глава РПЛ отреагировал на непристойный жест Медведева в адрес «Спартака»

Глава РПЛ Алаев считает, что «Зенит» осознал ошибку с оскорблением «Спартака»
«Зенит» накануне опубликовал видео, на котором Александр Медведев бил ладонью по кулаку, говоря о «Спартаке», но позже материал был удален. Глава РПЛ считает, что петербургский клуб осознал свою ошибку
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что провокационные шутки среди клубов допустимы, но всему есть мера. Глава РПЛ прокомментировал видео с жестом председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака», слова Алаева приводит «РБ-Спорт».

«Зенит» 15 января опубликовал в YouTube-канале видео со сбора команды в ОАЭ, на котором Медведев приветствует Клаудиньо и несколько раз стучит ладонью по кулаку, упомянув «Спартак». Позднее видео было удалено.

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и Лига», — сказал Алаев.

Александр Медведев объяснил непристойный жест про «Спартак»
Спорт
Александр Медведев

Алаев считает, что решение «Зенита» удалить видео является сигналом об осознании клубом ошибки. «Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — сказал он.

Медведев позже опроверг непристойный смысл его жеста про «Спартак». На вопрос, что Клаудиньо должен был сделать со «Спартаком», Медведев ответил: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ. Встреча команд в 5-м туре завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.

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После первого круга «Зенит» набрал 36 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» расположился на пятом месте с 30 очками.

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Футбол чемпионат России Александр Алаев Александр Медведев ФК Зенит ФК Спартак Москва
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