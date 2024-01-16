Глава РПЛ отреагировал на непристойный жест Медведева в адрес «Спартака»

«Зенит» накануне опубликовал видео, на котором Александр Медведев бил ладонью по кулаку, говоря о «Спартаке», но позже материал был удален. Глава РПЛ считает, что петербургский клуб осознал свою ошибку

Александр Алаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что провокационные шутки среди клубов допустимы, но всему есть мера. Глава РПЛ прокомментировал видео с жестом председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака», слова Алаева приводит «РБ-Спорт».

«Зенит» 15 января опубликовал в YouTube-канале видео со сбора команды в ОАЭ, на котором Медведев приветствует Клаудиньо и несколько раз стучит ладонью по кулаку, упомянув «Спартак». Позднее видео было удалено.

«Лига последовательно заявляет о важности взаимного уважения между клубами, футболистами и всеми субъектами футбола. Троллинг допустим, но у него есть мера и уместность, грубости футболу не нужны, мы продвигаем свой общий продукт, в качестве которого заинтересованы и спонсоры, и Лига», — сказал Алаев.

Алаев считает, что решение «Зенита» удалить видео является сигналом об осознании клубом ошибки. «Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — сказал он.

Медведев позже опроверг непристойный смысл его жеста про «Спартак». На вопрос, что Клаудиньо должен был сделать со «Спартаком», Медведев ответил: «Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ. Встреча команд в 5-м туре завершилась победой петербургского клуба со счетом 3:1.

После первого круга «Зенит» набрал 36 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» расположился на пятом месте с 30 очками.