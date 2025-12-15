ПСЖ стер вратаря сборной России Сафонова с командной фотографии

Однако Матвей Сафонов присутствует на опубликованном в соцсетях ПСЖ видео с этим же кадром

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Российского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова стерли с командной фотографии после прибытия в Катар на финальный матч Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Фотография опубликована в соцсетях команды.

Однако россиянин присутствует на опубликованном в соцсетях клуба видео с этим же кадром.

Video

В последних трех матчах Сафонов являлся основным вратарем ПСЖ. Он начал выходить в стартовом составе после травмы французского вратаря Люка Шевалье. До этого россиянин не выходил на поле в составе ПСЖ с мая 2025 года.

Ведущее французское издание L'Equipe отметило, что «на этот раз Матвей Сафонов воспользовался своим шансом и готов возобновить конкуренцию».

«Успешный период работы Матвея Сафонова в качестве временного вратаря укрепил его амбиции стать основным голкипером ПСЖ. Хотя Луис Энрике (главный тренер) по-прежнему считает Луку Шевалье первым номером, но у россиянина есть все основания полагать, что он сможет добиться успеха».

Вратарь сборной России перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». За ПСЖ провел 20 матчей, в девяти из которых отыграл «на ноль». С ПСЖ завоевал свои первые трофеи — чемпионата Франции, Кубка, Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Помимо этого команда дошла до финала клубного чемпионата мира.

Матч ПСЖ — «Фламенго» пройдет 17 декабря в Дохе, начало — 20:00 мск.

«ПСЖ» автоматически вышел в финал в качестве действующий победитель Лиги чемпионов.

«Фламенго» — победитель Кубка Либертадорес. В полуфинале бразильский клуб обыграл египетский «Пирамидс» со счетом 2:0.