Спорт⁠,
0

Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд

Олимпийская чемпионка Алина Загитова установила мировой рекорд, выступив на палубе плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Harry How/Getty Images)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова установила мировой рекорд, выступив на палубе единственной в мире плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на Чукотке. Таким образом она совершила самый северный прокат в мире. Об этом фигуристка поделилась в своем телеграмм-канале.

«Я сделала это. Новый рекорд Книги рекордов России. Ради этого я полетела буквально на край Земли — в Певек, на Чукотке. И вышла на лед там, где до меня не выступал никто: на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», — написала Загитова.

Алина отметила, что акцент в номере был сделан не на сложные элементы, а на артистичность. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым. Я хотела подчеркнуть, что фигурное катание — это история, которую ты рассказываешь всем телом, а не только набор элементов», — сказала спортсменка.

Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд
Video

Кадры ее выступления, зафиксированные представителем Книги рекордов России, войдут в документальный фильм «Сердце Севера», премьера которого ожидается в 2026 году.

Алина Загитова — первая российская фигуристка, собравшая полный «большой шлем» фигурного катания: золото Олимпийских игр, чемпионата мира, континентального первенства и финала серии Гран-При.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Алина Загитова фигурное катание мировой рекорд

