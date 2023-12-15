Хоккеисту новокузнецкого «Металлурга» попали коньком по горлу во время матча ВХЛ

Российскому хоккеисту попали коньком по горлу во время матча ВХЛ

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Виталий Люлько пострадал во время матча против «Барса». Хоккеист сам доехал до скамейки запасных, позднее его увезли врачи для оказания первой помощи

Защитнику новокузнецкого «Металлурга» Виталию Люлько попали коньком по горлу во время гостевого матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против казанского «Барса».

Инцидент произошел во втором периоде. Один из игроков «Барса» прорывался к воротам и упал на лед. Падая, он коньком случайно порезал Люлько. Хоккеист, держась за горло, поехал на скамейку запасных.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрока со скамейки увезли врачи для оказания первой помощи.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 34 матча и набрал 6 (1+5) очков.

28 октября в матче Британской элитной лиги (EIHL) американскому форварду «Ноттингема» Адаму Джонсону, который раньше играл в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, порезали шею коньком, врачи не смогли его спасти.

После этого требование о защите шеи появилось в EIHL и канадских юниорских лигах, а совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о введении обязательной защиты шеи хоккеистов всех возрастов на турнирах под своей эгидой.