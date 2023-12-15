В ФШР назвали индивидуальными случаями смену гражданства 65 шахматистами
Переходы 65 российских шахматистов в другие сборные являются индивидуальными случаями, тенденции в этом нет. Об этом журналистам заявил глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
«65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи. Сегодня у нас официально 415 тыс. человек. Процесс смены гражданства происходит постоянно», — цитирует Филатова ТАСС.
По словам главы ФШР, пятеро сменивших гражданство спортсменов — это шахматисты высокого класса. «Но незаменимых нет», — отметил Филатов.
В этой пятерке сильнейших — Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин (перешла под флаг Швейцарии), Никита Витюгов (32-й номер рейтинга FIDE, Англия), Алексей Сарана (45-й, Сербия), Кирилл Алексеенко (66-й, Австрия), Владимир Федосеев (5-й, Словения).
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев называл большинство сменивших гражданство шахматистов «сбитыми летчиками».
Быстрая смена спортивного гражданства стала возможна после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, желающим остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года подали заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее при желании они могут вернуться в ФШР.
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