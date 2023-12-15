Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался
Трансфер аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в московский «Локомотив» сорвался. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев.
«Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций. Все бывает. На данный момент Лукас летит на сборы с нами», — сказал Андреев.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» говорил, что клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего полузащитника.
«Чемпионат» сообщил, что клубы не смогли договориться по графику платежей за футболиста.
Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года, за команду он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
«Локомотив» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.
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