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Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

Трансфер аргентинца Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался
По словам спортивного директора «Оренбурга», срыв случился «из-за финансовых операций»
Лукас Вера
Лукас Вера (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трансфер аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в московский «Локомотив» сорвался. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев.

«Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций. Все бывает. На данный момент Лукас летит на сборы с нами», — сказал Андреев.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» говорил, что клубы достигли устной договоренности о трансфере 26-летнего полузащитника.

«Чемпионат» сообщил, что клубы не смогли договориться по графику платежей за футболиста.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года, за команду он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 18 матчах.

Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на чемпионство «Локомотива» с коэффициентом 25,00. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1,55, на чемпионство лидирующего сейчас в РПЛ «Краснодара» — 3,20.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Локомотив Оренбург

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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