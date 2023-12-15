ФИФА обязала «Рому» выплатить «Ростову» компенсацию за переход Шомуродова
Трубунал ФИФА удовлетворил иск «Ростова» к итальянской «Роме» по солидарным выплатам в связи с трансфером нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщается на сайте российского клуба.
Иск был подан в сентябре этого года. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — говорится в сообщении клуба.
Форвард сборной Узбекистана Шомуродов в 2017–2020 годах играл за «Ростов», после чего перешел в «Дженоа» за €17,5 млн. В августе 2021-го «Дженоа» продала футболиста в «Рому».
Солидарные выплаты — денежное вознаграждение, которое при трансфере игрока платится клубам (или школам), которые приняли участие в воспитании футболиста в период с 12 до 23 лет.
В нынешнем сезоне Шомуродов выступает в аренде в «Кальяри». На его счету 13 матчей и две голевые передачи.
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