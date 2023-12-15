 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

ФИФА обязала «Рому» выплатить «Ростову» компенсацию за переход Шомуродова

ФИФА обязала «Рому» выплатить «Ростову» компенсацию за переход Шомуродова
Российский клуб не получил солидарные выплаты от итальянского клуба при трансфере форварда сборной Узбекистана из «Дженоа». Трибунал ФИФА удовлетворил жалобу «Ростова» в полном объеме
Элдор&nbsp;Шомуродов
Элдор Шомуродов (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

Трубунал ФИФА удовлетворил иск «Ростова» к итальянской «Роме» по солидарным выплатам в связи с трансфером нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Иск был подан в сентябре этого года. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — говорится в сообщении клуба.

Форвард сборной Узбекистана Шомуродов в 2017–2020 годах играл за «Ростов», после чего перешел в «Дженоа» за €17,5 млн. В августе 2021-го «Дженоа» продала футболиста в «Рому».

Солидарные выплаты — денежное вознаграждение, которое при трансфере игрока платится клубам (или школам), которые приняли участие в воспитании футболиста в период с 12 до 23 лет.

В нынешнем сезоне Шомуродов выступает в аренде в «Кальяри». На его счету 13 матчей и две голевые передачи.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФИФА Ростов

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Инфантино назвал ФИФА «немного Робин Гудом», который не крадет
Спорт
Клуб Карпина в последнем матче года сыграл вничью в Грозном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика Финансы, 14:17
Самолет «Азимута» совершил тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара Бизнес, 14:16
Творчество в деталях: когда частные мероприятия становятся искусством Стиль, 14:15
ФИФА обязала «Рому» выплатить «Ростову» компенсацию за переход Шомуродова Спорт, 14:08
ОКР пригрозил ограничениями для поехавших на Олимпиаду спортсменов Спорт, 14:07
12 полицейских погибли в Иране в результате нападения сепаратистов Общество, 14:05
В Китае четыре цены для клиентов и сложная таможня. Как привезти товар Pro, 14:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кремль предупредил об угрозе России из-за размещения сил США в Финляндии Политика, 14:03
Япония проспонсирует выплату пенсий на Украине Политика, 13:58
Chery раскрыла первую модель нового бренда Tiggo размером с «Оку» Авто, 13:56
На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета Политика, 13:52
Курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 16% Инвестиции, 13:49
На руднике «Комсомольский» в Норильске произошла авария Общество, 13:49
«Водочного короля» Сабадаша задержали сразу после освобождения в суде Общество, 13:44