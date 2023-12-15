ФИФА обязала «Рому» выплатить «Ростову» компенсацию за переход Шомуродова

Российский клуб не получил солидарные выплаты от итальянского клуба при трансфере форварда сборной Узбекистана из «Дженоа». Трибунал ФИФА удовлетворил жалобу «Ростова» в полном объеме

Элдор Шомуродов (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

Трубунал ФИФА удовлетворил иск «Ростова» к итальянской «Роме» по солидарным выплатам в связи с трансфером нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Иск был подан в сентябре этого года. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — говорится в сообщении клуба.

Форвард сборной Узбекистана Шомуродов в 2017–2020 годах играл за «Ростов», после чего перешел в «Дженоа» за €17,5 млн. В августе 2021-го «Дженоа» продала футболиста в «Рому».

Солидарные выплаты — денежное вознаграждение, которое при трансфере игрока платится клубам (или школам), которые приняли участие в воспитании футболиста в период с 12 до 23 лет.

В нынешнем сезоне Шомуродов выступает в аренде в «Кальяри». На его счету 13 матчей и две голевые передачи.