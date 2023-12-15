Российский хоккеист первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков

В матче против «Эдмонтона» россиянин набрал три результативных очка, его команда победила со счетом 7:4

Фото: Никита Кучеров - справа (Mark LoMoglio / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 50 очков. Произошло это в победном матче команды против «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счетом 7:4.

Одним из главных героев встречи стал Стивен Стэмкос, записавший на свой счет четыре шайбы. Для него это первый покер в карьере. До этого он 11 раз становился автором хет-триков.

Кучеров, в свою очередь, набрал три очка (одна шайба + две результативные передачи). Теперь на его счету стало 20 голов и 30 передач в текущем сезоне, и он продолжает лидировать по очкам и результативным передачам в лиге, опережая ближайшего преследователя Джей Ти Миллера из «Ванкувер Кэнакс» на семь очков.

Кучеров является одним из самых сильных хоккеистов современности, в ноябре 2022 года The Athletic включило его в сотню лучших хоккеистов планеты. Он дважды с «Тампой» становился обладателем Кубка Стэнли. Также он обладатель призов «Арт Росс Трофи» (приз хоккеисту, который набрал наибольшее количество очков по системе «гол + пас» в регулярном чемпионате), «Харт Трофи» (награда лучшему хоккеисту по версии журналистов), «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку по версии профсоюза хоккеистов).