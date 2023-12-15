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Спорт ,  
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Российская женщина-боец UFC рассказала о самом большом гонораре в карьере

Виктория Дудакова отметила, что по сравнению с мужчинами, женщинам не так много платят в смешанных единоборствах
Фото: victoriadudakova/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: victoriadudakova/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Российская боец UFC Виктория Дудакова рассказала корреспонденту «РБК Спорт», что ее самый большой гонорар в карьере, помимо заработка в UFC, составлял 300 тыс. рублей.

«Самый большой гонорар, который был в России, это 300 тыс рублей, когда я дралась в Гран-при. Девочкам в принципе так много не платят. Сейчас, конечно, может чуть больше, но на данный момент и расходы другие, чем раньше. Если тогда могли и в городе готовиться у себя, то сейчас приходится надолго уезжать, соответственно, и затраты другие», — сказала Дудакова.

Она отметила, что не может разглашать гонорар в контракте с UFC, но сумма в промоушене небольшая.«Сейчас в UFC не настолько много платят. Не уверена, что можно разглашать гонорар, но это небольшая сумма».

Российская боец Дудакова является представительницей минимального веса (до 52,2 кг). Россиянка является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призер чемпионата мира 2019 года. В активе 24-летней спортсменки все восемь побед в восьми профессиональных поединках в ММА.

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Альвина Цаканян
единоборства смешанные единоборства UFC

Пространство выбора

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