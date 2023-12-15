Россиянка UFC рассказала о пренебрежительном отношении мужчин в ММА
Боец UFC Виктория Дудакова в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» рассказала, что топовые российские бойцы промоушена считают, что женщины «в принципе далеки от спорта».
«Почти со всеми [познакомилась в UFC]. С нашими российскими топами, понятное дело. Хотя у них есть такое пренебрежительное отношение к девочкам. Ну не то чтоб прям пренебрежение, по их мнению, женщины в принципе далеки от спорта. Поэтому, думаю, они сами были в шоке, что какая-то наша россиянка-девочка может так далеко дойти, но, может быть, я преувеличиваю», — заявила Дудакова.
В конце августа 2022 года Дудакова победила бразильянку Марию Сильву на турнире Dana White's Contender Series и получила контракт с организацией.
24-летняя Дудакова является представительницей минимального веса (до 52,2 кг). В ее активе восемь побед в восьми профессиональных поединках в ММА.
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