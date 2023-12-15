Боец UFC Дудакова: «Решили устроить небольшой праздник патриотизма»

Боец UFC Виктория Дудакова в интервью «РБК Спорт» в «Синергии» рассказала о максимальном доходе за поединок, о выборе песни на бой, о слухах про принятие ислама и скандале с главой промоушена Даной Уайтом

Виктория Дудакова (Фото: из личного архива)

Боец Виктория Дудакова — представительница минимальной весовой категории (до 52,2 кг). Россиянка является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Также Дудакова с детства занималась плаванием и уже с 13 лет входила в состав сборной России, а также смогла стать многократной чемпионкой страны среди юниоров. Однако позже она сменила род деятельности. В конце августа 2022 года Дудакова победила бразильянку Марию Сильву на Dana White's Contender Series (серия турниров, где президент UFC Дана Уайт отбирает новых бойцов в свою организацию. — РБК) и получила контракт с организацией. В активе 24-летней спортсменки восемь побед в восьми профессиональных поединках в ММА.

О бойцах и UFC

— Кто из женщин-бойцов является лучшей на сегодняшний день?

— Хотелось бы сказать, что это я, в душе я всегда буду лучшей для себя. Но на данный момент, мне кажется, самая сильная, у которой точно будет пояс, — это Татьяна Суарес. Конечно же, еще Аманда Нуньес, когда была в своей лучшей форме и дралась с Холли Холм на пике, тогда она была лучшей девочкой.

— Топ-3 бойцов, по твоему мнению?

— Джон Джонс — 100% номер один, Жорж Сен-Пьер — второй. Третий, если по медийному плану, — это Конор Макгрегор и Ронда Роузи, а если по факту бойцовскому, то мне нравится стиль Хабиба, поэтому он.

— Есть ли кто-то, с кем хотела бы выступать в одном основном карде? Может, Джонс?

— Ну, Джон Джонс — это вообще несбыточная мечта. Не знаю, будет ли он вообще еще драться. Мне бы, конечно, хотелось с ним. Было бы приятно выступить с Колби Ковингтоном. Это был бы очень интересный кард, с ним и пресс-конференции были бы интересные.

— С кем из топов познакомилась?

— Почти со всеми. С нашими российскими топами, понятное дело. Хотя у них есть такое пренебрежительное отношение к девочкам. Ну не то чтоб прям пренебрежение, у них женщины в принципе далекие от спорта. Поэтому, думаю, они сами были в шоке, что какая-то наша россиянка-девочка может так далеко дойти, но, может быть, я преувеличиваю. А вообще, познакомилась с [Алджамейном] Стерлингом: Гасанали (Гасанали Гасаналиев — тренер Дудаковой. — РБК) даже ему одну тренировку проводил, с [Матеушем] Гамротом, он тоже меня поздравлял и хотел, чтобы Гасанали к нему в лагерь поехал, ну, или чтоб он сам приехал в Волгоград.

— Был ли кто-то, в ком разочаровалась после общения?

— Если честно, пока у меня есть языковой барьер, соответственно, полноценно общаться с ними я не могу, поэтому не могу сказать, разочаровал ли меня кто-то.

Виктория Дудакова во время стердауна перед боем с Истелой Нунес, июль 2023 года (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images)

Гонорар и инвестиции в себя

— Сколько составил первый гонорар в UFC и на что потратила его?

— На следующий бой. Сейчас в UFC не настолько много платят. Не уверена, что можно разглашать гонорар, но это небольшая сумма. Жить хотя бы месяц в Америке — это недешевое удовольствие. Допустим, когда мы ехали на подготовку к дебютному бою в UFC, мы потратили на двоих где-то $10 тыс. Это не так дешево. Соответственно, что остается, стараемся откладывать и тратить на другой тренировочный лагерь. Грубо говоря, мы сейчас просто инвестируем в себя. Пока настолько зарабатывать не получается.

— До UFC какой был максимальный гонорар за бой?

— Самый большой гонорар, который был в России, — это 300 тыс. руб., когда я дралась в Гран-при. Девочкам в принципе так много не платят. Сейчас, конечно, может чуть больше, но на данный момент и расходы другие, чем раньше. Если тогда могли и в городе готовиться у себя, то сейчас приходится надолго уезжать, соответственно, и затраты другие.

— Какая была самая дорогая покупка?

— Мне кажется, мои самые дорогие покупки еще впереди. Я стараюсь потихонечку, мелкими шагами копить на квартиру. Пока дорогих покупок не было, мне обычно дарят. Я люблю потратить, но в последнее время я стараюсь тратить только на то, что мне действительно необходимо.

— Если завтра появятся $1 млн, на что потратишь?

— Куплю квартиру.

— В Москве?

— Нет, в Волгограде.

— Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни?

— Нет предела совершенству. Сложно сказать, но вместе с физиотерапевтом, арендой квартиры, несильно дорогой, но для Волгограда — обычная цена, рядом с Родиной-Матерью.

— Недорого — это сколько?

— Двушка, 23 тыс. плюс коммуналка. Это я дешево нашла. Соответственно, тренеру еще заплатить. Меньше 150 тыс. руб. не выйдет точно. Потому что физиотерапевт — это долгое удовольствие, физиопроцедуры, массаж, а если готовишься к бою, то его нужно два раза в неделю минимум, просто на большее пока денег нет (смеется). Что-то еще хочется откладывать.

Почему песня «Я русский»

Дудакова в конце октября победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294, который проходит в Абу-Даби. Россиянка выходила на этот бой под песню «Я русский» Shaman.

— Почему выбрала песню Shaman перед выходом?

— На самом деле, не знаю. Честно сказать, я не была фанатом его творчества. Я даже не знала, что это он. Мне просто понравилась песня и перед первым боем мы ее постоянно слушали. После первого поединка мы с тренером поговорили, подумали, что будет много русских людей, давай устроим что-нибудь интересное, сделаем небольшой праздник патриотизма и выйдем под песню «Я русский». В итоге вышли, и получился такой ажиотаж.

— После боя он отправил букет…

— Да, он отправил букет с открыткой и впоследствии, вечером, позвонил мне. Он не знал, что я живу в Волгограде на постоянке. Он хотел поужинать. Я имею в виду вместе с его менеджером, чтобы просто встретиться и познакомиться. Он сказал, что если у него в январе будет концерт в Волгограде, он меня пригласит и все такое. А так, просто с ним поговорили.

— А что в открытке было?

— В принципе, то же самое, что он рад, что я вышла под его песню и он надеется, что она меня мотивировала на победу. В принципе, ничего такого.

Виктория Дудакова (Фото: из личного архива)

О личной жизни

— О твоей личной жизни ничего неизвестно...

— Если честно, я не хочу об этом говорить. Я хочу позиционировать себя только, как бойца, чтобы не трогали от мою личную жизнь.

— Планируешь ли в будущем семью?

— В далеком будущем — да. То есть, я не чайлдфри, но и пока ни в планах, ни в мыслях не могу представить, чтобы у меня был ребенок. Потому что ближайшие, наверное, лет восемь, я вижу себя только в спорте.

— Ты занималась профессионально плаванием. Интересуешься каким-то еще видом спорта?

— Да, смотрю соревнования по фигурному катанию, но только девчонок. Сейчас мне нравится Камила (Валиева). Раньше мне нравилась Женя Медведева, но когда сейчас пересматриваю Олимпиаду, мне больше (Алина) Загитова понравилась. Также смотрела спортивную гимнастику. Потому что еще давно начала смотреть канал на YouTube у Никиты Нагорного. Ну и за плаванием слежу, конечно. Волей-неволей, все равно, где-то в пабликах натыкаюсь.

— Ты ходила на футбол. Как тебе?

— Честно, я им не интересуюсь. Я ходила на матч России и Кубы. Нам дали билеты, я впервые в жизни пошла на футбол. Ничего не хочу говорить хорошего или плохого о матче. Просто Гасанли хотел мне показать, что такое футбол и поддержка на матче. Я была в шоке от того, как наших поддерживали. Я думаю, почему в единоборствах нет такой поддержки, как в футболе, хотя в интернете такого не бывает обычно. Может быть, мне доведется сходить на какой-нибудь классный матч, если будет какой-нибудь ПСЖ, например.

— В общем, особо футбол не впечатлил?

— Ну да, пока нет.

О возможности перехода в ислам

Перед заходом в клетку во втором бою в UFC Дудакова подняла руки ладонями вверх, сделав жест, похожий на дуа, которым мусульмане совершают личную молитву. После пресс-конференции она поблагодарила Всевышнего. Многие болельщики сделали вывод, что девушка приняла ислам. Похожие разговоры были и про Александра Емельяненко, который проходит лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

— Появилась информация о том, что Александр Емельяненко, который проходит реабилитацию в Дагестане, принял ислам.

— Впервые слышу об этом.

— Можно ли говорить о тенденции перехода в ислам среди бойцов?

— Я думаю, нет никакой тенденции. Главное, чтобы человек был хорошим. Не важно, какой ты национальности, какого ты вероисповедания — вообще не важно. Главное оставаться хорошим человеком в любой религии и любой национальности. То же самое, что многие мне начали писать, что я нерусская. Я не могу быть нерусской, потому что я уже родилась русской. Я считаю это глупо делить на религию, на национальность, когда у нас такая многонациональная страна. Просто люди сейчас злые. Эта тема просто чересчур раздутая, но никакого феномена в этом нет.

Виктория Дудакова (Фото: из личного архива)

О скандале в UFC

После победы над американкой Джин Ю Фрей Дудакова заявила, что вышла на бой, несмотря на перенесенный стафилококк. Она отметила, что не рассказывала UFC о заражении, чтобы ее допустили до боя. Президент UFC Дана Уайт назвал странным признание россиянки. «Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», — заявил Уайт.

— После боя с Джин Ю Фрей произошел неприятный инцидент с заражением. После всего этого Дана Уайт раскритиковал тебя. Связывался ли он с тобой?

— Нет, не связывался. На следующий день мы поехали в больницу в Абу-Даби. Выяснилось, что, скорее всего, это не стафилококк, а другая инфекция. То есть, во время боя я не была заразна. Когда мне вырезали абсцесс, сказали, что из-за этой жидкости я могла бы кого-то заразить в больнице. А именно во время боя не было никаких проблем. Потом этот протокол мы отправили в UFC, они сказали, что нет никаких проблем. Менеджер даже хотел объясняющий пост написать, но в итоге, старший менеджер, который в Америке, и UFC сказали, что нет никаких необходимости. Ну хайпятся и хайпятся. То же самое, просто раздутая тема.

— Какое впечатление о работе с Даной?

— Дана — мой босс. В первый раз я с ним познакомилась после контендера. Благодаря нему мне сделали операцию на колене. Мы встретились с ним на следующей серии (контендера), он сказал, что сделает все в лучшем виде. Мне прооперировали все бесплатно в Лас-Вегасе. Сделали там операцию, в общей сложности я осталась в Америке на месяц. Мне также оплатили билеты в первый класс, чтобы я долетела до Волгограда с выпрямленной ногой. Это все было перед дебютом в UFC. Так что, пока о нем только хорошее впечатление.