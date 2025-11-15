Сборная Испании разгромила Грузию и практически вышла на ЧМ-2026

Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Микель Оярсабаль

Игроки сборной Испании (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Футболисты сборной Испании в гостях обыграли команду Грузии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Голы забили Микель Оярсабаль (11-я — с пенальти, 63-я минуты), Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (35).

В параллельном матче в группа E сборная Турции дома обыграла Болгарию — 2:0.

Сборная Испании занимает первое место в группе, набрав 15 очков. Далее расположились Турция (12), Грузия (3) и Болгария (0).

В заключительном матче отбора испанцы 18 ноября дома сыграют с турками, Болгария в тот же день примет Грузию.

Сборная Испании практически обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2026. У Турции есть лишь математические шансы обойти соперника, ей нужно будет побеждать с разницей больше 14 голов.