Реклама
ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Испании разгромила Грузию и практически вышла на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Микель Оярсабаль
Игроки сборной Испании
Игроки сборной Испании (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Футболисты сборной Испании в гостях обыграли команду Грузии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Голы забили Микель Оярсабаль (11-я — с пенальти, 63-я минуты), Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (35).

В параллельном матче в группа E сборная Турции дома обыграла Болгарию — 2:0.

Сборная Испании занимает первое место в группе, набрав 15 очков. Далее расположились Турция (12), Грузия (3) и Болгария (0).

В заключительном матче отбора испанцы 18 ноября дома сыграют с турками, Болгария в тот же день примет Грузию.

Сборная Испании практически обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2026. У Турции есть лишь математические шансы обойти соперника, ей нужно будет побеждать с разницей больше 14 голов.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу

