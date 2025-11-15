Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал

Товарищеский матч завершился со счетом 2:0. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте

Луис Энрике (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Сенегала со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Голы забили Эстевао (28-я минута) и Каземиро (35).

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь 10 матчей и два гола за национальную команду.

В следующем товарищеском матче сборная Бразилии 18 ноября сыграет с командой Туниса на стадионе «Пьер Моруа» во французском городе Вильнёв-д’Аск.