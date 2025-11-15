 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал

Сборная Бразилии победила команду Сенегала, Луис Энрике отыграл семь минут
Товарищеский матч завершился со счетом 2:0. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Сенегала со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Голы забили Эстевао (28-я минута) и Каземиро (35).

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь 10 матчей и два гола за национальную команду.

В следующем товарищеском матче сборная Бразилии 18 ноября сыграет с командой Туниса на стадионе «Пьер Моруа» во французском городе Вильнёв-д’Аск.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Бразилии по футболу Луис Энрике (футболист "Зенита") ФК Зенит

