Чемпион КХЛ потерпел первое домашнее поражение в сезоне
Ярославский «Локомотив» проиграл астанинскому «Барысу» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» КХЛ.
Шайбы забросили Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55).
Американский голкипер «Барыса» Адам Шил сыграл «на ноль» второй раз в сезоне.
До этого «Локомотив», действующий чемпион КХЛ, выиграл все 11 домашних матчей со старта сезона.
«Локомотив» набрал 38 очков в 27 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» расположился на восьмой строчке на Востоке с 23 очками.
В следующем матче «Локомотив» 17 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», «Барыс» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».
