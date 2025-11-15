Чемпион КХЛ потерпел первое домашнее поражение в сезоне

Ярославский «Локомотив» всухую дома уступил «Барысу»

Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» проиграл астанинскому «Барысу» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» КХЛ.

Шайбы забросили Алихан Омирбеков (19-я минута), Семен Симонов (47), Ансар Шайхмедденов (51) и Эмиль Галимов (55).

Американский голкипер «Барыса» Адам Шил сыграл «на ноль» второй раз в сезоне.

До этого «Локомотив», действующий чемпион КХЛ, выиграл все 11 домашних матчей со старта сезона.

«Локомотив» набрал 38 очков в 27 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» расположился на восьмой строчке на Востоке с 23 очками.

В следующем матче «Локомотив» 17 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», «Барыс» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».