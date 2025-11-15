Сборная Казахстана не позволила Бельгии досрочно выйти на ЧМ-2026
Футболисты сборной Казахстана дома сыграли вничью с командой Бельгии со счетом 1:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе хозяев гол забил Дастан Сатпаев (9-я минута), у гостей отличился Ханс Ванакен (48-я).
На 77-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Ислам Чесноков.
17-летний Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана. Нападающий «Кайрата», который летом 2026 года присоединится к «Челси», провел шестую игру за национальную команду.
В случае победы сборная Бельгии досрочно бы обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.
Бельгия с 15 очками занимает первое место в группе J. Далее расположились Северная Македония (13), Уэльс (10), Казахстан (8) и Лихтенштейн (0).
Бельгийцы в последнем матче отбора 18 ноября примут Лихтенштейн. Для команды Казахстана отборочный турнир завершен.
