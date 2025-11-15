 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,68 x 53 2 2,25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,07 x 11 2 29 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,72 x 3,55 2 5,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 2,03 x 3,6 2 3,55 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,1 x 2,85 2 3,95 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 21 x 8,5 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,05 x 13 2 48 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,25 x 6 2 12 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,2 x 4,05 2 1,63 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Казахстана не позволила Бельгии досрочно выйти на ЧМ-2026

Казахстан сыграл вничью с Бельгией и не позволил ей досрочно выйти на ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Команда Казахстана дома в меньшинстве сыграла вничью с Бельгией со счетом 1:1. Дастан Сатпаев в 17 лет стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной
Игроки сборной Казахстана
Игроки сборной Казахстана (Фото: Pavel Mikheyev / Reuters)

Футболисты сборной Казахстана дома сыграли вничью с командой Бельгии со счетом 1:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе хозяев гол забил Дастан Сатпаев (9-я минута), у гостей отличился Ханс Ванакен (48-я).

На 77-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Ислам Чесноков.

17-летний Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана. Нападающий «Кайрата», который летом 2026 года присоединится к «Челси», провел шестую игру за национальную команду.

В случае победы сборная Бельгии досрочно бы обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Бельгия с 15 очками занимает первое место в группе J. Далее расположились Северная Македония (13), Уэльс (10), Казахстан (8) и Лихтенштейн (0).

Бельгийцы в последнем матче отбора 18 ноября примут Лихтенштейн. Для команды Казахстана отборочный турнир завершен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Футболист сборной Ганы пропустит ЧМ-2026 из-за перелома ноги
Спорт
Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026
Спорт
Мбаппе из-за травмы пропустит последний матч отбора на ЧМ с Азербайджаном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Глава Euroclear не исключила обращения в суд, если ЕС решит изъять активы Политика, 20:03
Суд отменил срок бывшему вице-губернатору Самарской области Политика, 20:02
Сборная России проиграла впервые за четыре года Спорт, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В аэропорту Волгограда ограничили полеты Политика, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Чемпион КХЛ потерпел первое домашнее поражение в сезоне Спорт, 19:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 19:33
Депутат напомнил о введенном в Сербии требовании к реэкспорту оружия Политика, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Болгарский депутат заявил об «исчезновении» России из учебников географии Политика, 19:18
Сборная Казахстана не позволила Бельгии досрочно выйти на ЧМ-2026 Спорт, 19:08
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Bloomberg рассказал о решающем годе для «спотыкающегося» канцлера Мерца Политика, 18:58