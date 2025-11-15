Казахстан сыграл вничью с Бельгией и не позволил ей досрочно выйти на ЧМ-2026

Сборная Казахстана не позволила Бельгии досрочно выйти на ЧМ-2026

Команда Казахстана дома в меньшинстве сыграла вничью с Бельгией со счетом 1:1. Дастан Сатпаев в 17 лет стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной

Игроки сборной Казахстана (Фото: Pavel Mikheyev / Reuters)

Футболисты сборной Казахстана дома сыграли вничью с командой Бельгии со счетом 1:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе хозяев гол забил Дастан Сатпаев (9-я минута), у гостей отличился Ханс Ванакен (48-я).

На 77-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Ислам Чесноков.

17-летний Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана. Нападающий «Кайрата», который летом 2026 года присоединится к «Челси», провел шестую игру за национальную команду.

В случае победы сборная Бельгии досрочно бы обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Бельгия с 15 очками занимает первое место в группе J. Далее расположились Северная Македония (13), Уэльс (10), Казахстан (8) и Лихтенштейн (0).

Бельгийцы в последнем матче отбора 18 ноября примут Лихтенштейн. Для команды Казахстана отборочный турнир завершен.