Сборная России проиграла первый тайм команде Чили
Сборная России по футболу проигрывает команде Чили со счетом 0:1 по итогам первого тайма товарищеского матча. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
Единственный гол на 37-й минуте забил Гонсало Тапия.
На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Вместо него на поле появился Алексей Батраков из «Локомотива».
Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
