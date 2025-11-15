Сборная России проиграла первый тайм команде Чили

После первых 45 минут товарищеского матча, который проходит в Сочи, счет 1:0 в пользу Чили. Единственный гол забил Гонсало Тапия

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сборная России по футболу проигрывает команде Чили со счетом 0:1 по итогам первого тайма товарищеского матча. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

Единственный гол на 37-й минуте забил Гонсало Тапия.

На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Вместо него на поле появился Алексей Батраков из «Локомотива».

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Чили — 56-е.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.