Синнер третий год подряд вышел в финал Итогового турнира ATP
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
В полуфинале итальянец побелил австралийца Алекса де Минаура, который занимает седьмое место в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 6:2.
В личных встречах Синнер выиграл у де Минаура все 13 матчей.
В финале соперником Синнера станет испанец Карлос Алькарас или канадец Феликс Оже-Альяссим.
Синнер вышел в финал Итогового турнира третий год подряд. В 2023-м в решающем матче итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2024-м — победил американца Тейлора Фрица.
Итоговый турнир ATP, куда квалифицировались восемь лучших теннисистов сезона, продлится до 16 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.
