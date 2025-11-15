Синнер третий год подряд вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале итальянский теннисист обыграл австралийца Алекса де Минаур уже в 13-й раз

Янник Синнер (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

В полуфинале итальянец побелил австралийца Алекса де Минаура, который занимает седьмое место в мировом рейтинге, со счетом 7:5, 6:2.

В личных встречах Синнер выиграл у де Минаура все 13 матчей.

В финале соперником Синнера станет испанец Карлос Алькарас или канадец Феликс Оже-Альяссим.

Синнер вышел в финал Итогового турнира третий год подряд. В 2023-м в решающем матче итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2024-м — победил американца Тейлора Фрица.

Итоговый турнир ATP, куда квалифицировались восемь лучших теннисистов сезона, продлится до 16 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.