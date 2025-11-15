 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Фигурист Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Второй результат показал Марк Кондратюк, третий — Роман Савосин
Евгений Семененко
Евгений Семененко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Евгений Семененко лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

За свой прокат 22-летний фигурист получил 96,75 балла.

На втором месте Марк Кондратюк (96,42), на третьем — Роман Савосин (90,22). Петр Гуменник, который должен выступить на Олимпиаде-2026, показал одинаковый с Савосиным результат (90,22), он уступает ему по дополнительным показателям.

Произвольную программу одиночники покажут 16 ноября.

Семененко является двукратным чемпионом России, участником Олимпийских игр в Пекине (восьмое место), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (сезон 2021/22).

Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме отбора на Игры) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгений Семененко

