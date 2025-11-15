 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Молодежная сборная России обыграла Бахрейн, забив на 99-й и 101-й минутах

Дубль сделал форвард московского «Динамо» Ульви Бабаев
Ульви Бабаев
Ульви Бабаев (Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу)

Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Бахрейна со счетом 2:0 на товарищеском турнире, который проходит в Киргизии.

Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев отличился на 9-й и 11-й добавленных минутах.

Российская команда выиграла второй матч на турнире. В стартовой игре сборная победила Иран со счетом 2:0. В заключительной встрече 18 ноября россияне сыграют с Киргизией.

Российские сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Ульви Бабаев ФК Динамо Москва

