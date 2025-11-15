 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший футболист сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Бывший футболист сборной Италии Маттиа Кальдара завершил карьеру в 31 год
Экс-защитник «Милана» Маттиа Кальдара рассказал, что больше не может выступать из-за проблем со здоровьем
Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images
Бывший защитник сборной Италии Маттиа Кальдара завершил карьеру в возрасте 31 год. Об этом футболист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Кальдара написал прощальное письмо, в котором рассказал о годах страданий из-за различных травм и психологического стресса от бремени ожиданий. По словам футболиста, тело его «окончательно предало», поэтому пришло время «снова брать жизнь в свои руки», и теперь он «чувствует себя свободным».

Последним клубом Кальдары была «Модена», которую он покинул летом 2025 года.

Защитник также выступал за «Аталанту», «Трапани», «Чезену», «Ювентус», «Милан», «Венецию» и «Специю».

В сборной Италии Кальдара провел два матча в 2018 году.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Италии по футболу

