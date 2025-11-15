Футболист сборной Ганы пропустит ЧМ-2026 из-за перелома ноги

Футболист сборной Ганы Абу Фрэнсис сломал ногу в матче с Японией и пропустит ЧМ

Полузащитник «Тулузы» Абу Фрэнсис травмировался во время товарищеского матча с командой Японии

Абу Фрэнсис (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Полузащитник сборной Ганы Абу Фрэнсис получил серьезную травму в товарищеском матче с командой Японии, из-за которой пропустит чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте «Тулузы», где играет 24-летний футболист.

Накануне сборная Ганы в гостях проиграла команде Японии со счетом 0:2. На 51-й минуте Фрэнсис сломал правую ногу в столкновении с Ао Танакой, ганца унесли с поля на носилках.

«Абу Фрэнсис преждевременно завершил свой сезон. Получив тяжелую травму в матче против Японии, наш полузащитник выбыл на несколько месяцев и, к сожалению, пропустит чемпионат мира 2026 года. Очень печальные новости. Весь клуб желает Абу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении «Тулузы».

На счету Фрэнсиса семь матчей в составе сборной Ганы.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси). Сборная Ганы уже отобралась в финальную часть ЧМ-2026.