В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку

Игрок молодежной команды «Йермиягу Холон» был наказан за то, что напал на соперника после матча

Фото: David Ramos / Getty Images

Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) дисквалифицировал сроком на 99 лет футболиста молодежной команды «Йермиягу Холон» за избиение соперника. Об этом сообщает One.

17-летний футболист, имя которого не называется, после одного из матчей Центральной молодежной лиги Израиля напал на соперника возле раздевалки и стал избивать.

«Йермиягу Холон» оштрафован на 2,5 тыс. шекелей (более 62,5 тыс. руб.). Кроме того, клуб условно лишен трех очков с испытательным сроком в один год.

В «Йермиягу Холон» поддержали решение о дисквалификации, хотя отметили, что соперник провоцировал их игрока. «Мы осуждаем насилие и выступаем против него. Игра закончилась, и мы праздновали победу. Пятнадцать минут спустя вспыхнула драка, игрок из «Иерусалима» начал провокации», — сказал Ицик Коркус, глава «Йермиягу Холон».

«Во время игры футболист иерусалимской команды, спровоцировавший нашего игрока, был удален с красной карточкой, но не покинул пределы поля, что способствовало созданию напряженной обстановки. Мы хотели бы уточнить, что видео, распространенное в социальных сетях, задокументировало только самый разгар инцидента и не показывает провокацию и нападение, совершенные ранее игроком иерусалимской команды», — также сказано в заявлении клуба.