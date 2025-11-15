В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку
Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации (IFA) дисквалифицировал сроком на 99 лет футболиста молодежной команды «Йермиягу Холон» за избиение соперника. Об этом сообщает One.
17-летний футболист, имя которого не называется, после одного из матчей Центральной молодежной лиги Израиля напал на соперника возле раздевалки и стал избивать.
«Йермиягу Холон» оштрафован на 2,5 тыс. шекелей (более 62,5 тыс. руб.). Кроме того, клуб условно лишен трех очков с испытательным сроком в один год.
В «Йермиягу Холон» поддержали решение о дисквалификации, хотя отметили, что соперник провоцировал их игрока. «Мы осуждаем насилие и выступаем против него. Игра закончилась, и мы праздновали победу. Пятнадцать минут спустя вспыхнула драка, игрок из «Иерусалима» начал провокации», — сказал Ицик Коркус, глава «Йермиягу Холон».
«Во время игры футболист иерусалимской команды, спровоцировавший нашего игрока, был удален с красной карточкой, но не покинул пределы поля, что способствовало созданию напряженной обстановки. Мы хотели бы уточнить, что видео, распространенное в социальных сетях, задокументировало только самый разгар инцидента и не показывает провокацию и нападение, совершенные ранее игроком иерусалимской команды», — также сказано в заявлении клуба.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России