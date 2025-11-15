 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим в овертайме

Шефер побил рекорд Кросби и стал самым молодым автором гола в овертайме в НХЛ
18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» улучшил рекорд Сидни Кросби от 16 ноября 2005 года
Мэттью Шефер
Мэттью Шефер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим гол в овертайме.

Шефер забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Юты» (3:2 ОТ) в возрасте 18 лет и 70 дней. Защитник «Айлендерс» улучшил достижение форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (18 лет и 101 день) от 16 ноября 2005 года.

В плей-офф рекорд принадлежит Дону Гэллинджеру (1943 год, 17 лет и 339 дней), но его невозможно побить — хоккеисты уже не могут играть в НХЛ до 18 лет.

Шефер также стал третьим самым молодым игроком за последние 80 лет, забившим в двух матчах подряд, после Джордана Стаала (сезон 2006/07; 18 лет и 44 дня) и Пьера Тарджона (1987/88; 18 лет и 68 дней). При этом он стал самым молодым защитником в истории НХЛ, достигшим такого результата.

Шефер был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта на драфте НХЛ 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач. Это лучший результат среди новичков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Сидни Кросби Мэттью Шефер

