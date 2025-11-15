Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим в овертайме
Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим гол в овертайме.
Шефер забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Юты» (3:2 ОТ) в возрасте 18 лет и 70 дней. Защитник «Айлендерс» улучшил достижение форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (18 лет и 101 день) от 16 ноября 2005 года.
В плей-офф рекорд принадлежит Дону Гэллинджеру (1943 год, 17 лет и 339 дней), но его невозможно побить — хоккеисты уже не могут играть в НХЛ до 18 лет.
Шефер также стал третьим самым молодым игроком за последние 80 лет, забившим в двух матчах подряд, после Джордана Стаала (сезон 2006/07; 18 лет и 44 дня) и Пьера Тарджона (1987/88; 18 лет и 68 дней). При этом он стал самым молодым защитником в истории НХЛ, достигшим такого результата.
Шефер был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта на драфте НХЛ 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач. Это лучший результат среди новичков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России