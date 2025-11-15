Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Фарерских островов и отобралась на чемпионат мира, став 30-м участником финальной части

Фото: Jure Makovec / Getty Images

Футболисты сборной Хорватии дома обыграли команду Фарерских островов со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть.

В составе победителей голы забили Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич (70). У проигравших отличился Геза Давид Тури (16).

Сборная Хорватии в семи матчах набрала 19 очков и обеспечила себе первое место в группе L. Второе место занимает команда Чехии (13 очков), она выступит в стыковых матчах.

Сборная Хорватии является серебряным (2018) и дважды бронзовым (1998, 2022) призером чемпионатов мира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Всего пока определились 30 участников турнира. Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Кот-д’Ивуара, Сенегала и Франции.