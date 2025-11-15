 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 7 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,68 x 53 2 2,25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Бельгия 1 17 x 7,2 2 1,17 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Грузия Испания 1 11,5 x 6,4 2 1,27 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Швейцария Швеция 1 1,6 x 3,9 2 5,6 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,08 x 11 2 28 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,7 x 3,6 2 5,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 2 x 3,6 2 3,6 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,23 x 6,2 2 12,5 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 1,95 x 2,95 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Сидельников назвал Махачева однозначным фаворитом в бою с Маддаленой

Сидельников: Махачев однозначный фаворит в чемпионском бою UFC против Маддалены
Экс-тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников подчеркнул, что Махачев давно находится на вершине бойцовского лифта, когда Маддалена является относительно новым чемпионом, проводящим свою первую защиту пояса
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев является однозначным фаворитом в предстоящем бою против австралийца Джека Маддалены за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников.

«Махачев — однозначный фаворит на данный момент. Он уже давно на верхушке бойцовского лифта. Маддалена только недавно выиграл пояс, это первая его защита. В ментальном состоянии Ислам немного поинтереснее. Также думаю, что у него большой бойцовский IQ. Может, у него получится завершить бой нокаутом. Но мне кажется, что будет много борьбы, и в партере Махачев будет поинтереснее. Он немного измотает Маддалену, а дальше посмотрим, как получится», — сказал Сидельников.

Сидельников добавил, что полусредний вес — новая категория для Махачева, и сразу чемпионский бой может оказаться определенной трудностью для него: «Новая категория — это все по-другому: другие удары, другая физическая сила и все остальное».

Турнир UFC 322 состоится в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. В рамках главного карда пройдет поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который является обладателем титула чемпиона в полусреднем весе.

Махачев ранее был чемпионом UFC в легком весе. В мае он объявил о намерении перейти в полусредний вес. Впоследствии UFC официально лишила его титула чемпиона в легком весе. Предстоящий бой станет для Махачева первым в новой весовой категории.

33-летний Маддалена имеет в смешанных единоборствах 18 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

34-летний Ислам Махачев одержал 27 побед при одном поражении в MMA.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
UFC Ислам Махачев Джек Делла Маддалена бой
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах
Спорт
Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Трамп оценил вопрос журналистки о схожести отцовства и президентства Политика, 13:52
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в челябинском управлении ФСИН Политика, 13:22
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ Политика, 13:11
В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды Общество, 13:04
Сидельников назвал Махачева однозначным фаворитом в бою с Маддаленой Спорт, 13:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
МВД разъяснило условия замены автоматически продленных водительских прав Общество, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Футболист сборной Ганы пропустит ЧМ-2026 из-за перелома ноги Спорт, 12:52
Глава Росрыболовства рассказал, сколько можно хранить красную икру Общество, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Прикамье выплатят ₽1 млн Общество, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20