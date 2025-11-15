Сидельников назвал Махачева однозначным фаворитом в бою с Маддаленой

Экс-тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников подчеркнул, что Махачев давно находится на вершине бойцовского лифта, когда Маддалена является относительно новым чемпионом, проводящим свою первую защиту пояса

Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев является однозначным фаворитом в предстоящем бою против австралийца Джека Маддалены за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников.

«Махачев — однозначный фаворит на данный момент. Он уже давно на верхушке бойцовского лифта. Маддалена только недавно выиграл пояс, это первая его защита. В ментальном состоянии Ислам немного поинтереснее. Также думаю, что у него большой бойцовский IQ. Может, у него получится завершить бой нокаутом. Но мне кажется, что будет много борьбы, и в партере Махачев будет поинтереснее. Он немного измотает Маддалену, а дальше посмотрим, как получится», — сказал Сидельников.

Сидельников добавил, что полусредний вес — новая категория для Махачева, и сразу чемпионский бой может оказаться определенной трудностью для него: «Новая категория — это все по-другому: другие удары, другая физическая сила и все остальное».

Турнир UFC 322 состоится в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. В рамках главного карда пройдет поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который является обладателем титула чемпиона в полусреднем весе.

Махачев ранее был чемпионом UFC в легком весе. В мае он объявил о намерении перейти в полусредний вес. Впоследствии UFC официально лишила его титула чемпиона в легком весе. Предстоящий бой станет для Махачева первым в новой весовой категории.

33-летний Маддалена имеет в смешанных единоборствах 18 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

34-летний Ислам Махачев одержал 27 побед при одном поражении в MMA.