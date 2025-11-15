 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Кто выигрывал чемпионские пояса в UFC в двух и более весовых категориях

Титульный бой Махачева против Маддалены в UFC состоится 16 ноября
«РБК Спорт» вспоминает, кто из бойцов выигрывал чемпионские пояса в двух или более весовых категориях
Фото: Victor Decolongon / Getty Images
Фото: Victor Decolongon / Getty Images

Завоевание чемпионских титулов в нескольких весовых категориях — одно из самых престижных достижений в единоборствах, которое не каждому подвластно.

На турнире UFC 322 у россиянина Ислама Махачева появится шанс войти в список чемпионов UFC, владевших поясами в двух или более весовых категориях. В марте 2025 года Махачев стал чемпионом в легком весе, а затем перешел в полусредний дивизион. Россиянину из-за этого пришлось отказаться от чемпионского пояса.

Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах
Спорт
Фото:Harry How / Getty Images

Предстоящий поединок против Джека Деллы Маддалены станет для россиянина дебютным в полусреднем весе. «РБК Спорт» предлагает вспомнить, кто из бойцов UFC уже добивался чемпионства в разных весовых категориях.

Рэнди Кутюр

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Рэнди Кутюр стал первым бойцом, сумевшим завоевать титулы в нескольких весовых категориях. За свою карьеру он стал шестикратным чемпионом UFC, трижды выиграв пояс в тяжелом весе и дважды — в полутяжелом.

Его путь к вершинам начался с победы над Морисом Смитом в 1997 году за титул в тяжелом весе, который он позже освободил. В 2001 году Кутюр вернул себе пояс, но уступил его год спустя. Вместо продолжения борьбы в тяжелом весе, Кутюр сделал ставку на полутяжелый. На UFC 43 он победил Чака Лидделла за временный титул, а затем победил чемпиона Тито Ортиса.

Би-Джей Пенн

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Гаваец Би-Джей Пенн завоевал чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях — в легком и полусреднем весах. Его карьера изобиловала взлетами и падениями. Сначала он дважды безуспешно пытался завоевать титул в легком весе. В 2004 году он перешел в полусредний вес, где сразу же победил американца Мэтта Хьюза удушающим приемом и завоевал пояс. После выступлений на турнирах К-1 в Японии и США Пенн вернулся в UFC, но уступил Хьюзу в реванше за титул в полусреднем весе.

После этого гаваец спустился в легкий вес. Возвращение ознаменовалось победой над американцем Джо Стиверсоном в 2008 году, что сделало Пенна вторым бойцом в истории UFC, достигшим статуса чемпиона в двух весовых категориях. Несмотря на последующие неудачные попытки стать первым абсолютным чемпионом, свой титул в легком весе он уверенно защищал три раза, пока не проиграл его Фрэнки Эдгару. Перед уходом из MMA Би-Джей Пенн проиграл семь раз подряд.

Даниэль Кормье

Фото: Steven Ryan / Getty Images

Даниэль Кормье зарекомендовал себя как один из лучших бойцов UFC, покорив полутяжелый и тяжелый веса. После победы в Гран-при Strikeforce, он перешел в UFC в 2013 году.

В полутяжелом весе Кормье выиграл титул у Энтони Джонсона, победив его болевым приемом. Несмотря на поражение от Джона Джонса, он сохранил титул. Это стало возможно из-за дисквалификации Джонса и его положительной допинг-пробы, взятой в преддверии боя.

Затем Кормье перешел в тяжелый вес, где сенсационно нокаутировал Стипе Миочича и стал одним из немногих чемпионов в двух дивизионах одновременно. Свой чемпионский пояс в тяжелом весе он успешно отстоял, однако последующие поединки против Миочича он проиграл.

Жорж Сен-Пьер

Фото: Mike Stobe / Getty Images

Жорж Сен-Пьер является легендарным бойцом UFC. Он первым из канадцев был введен в зал славы промоушена. Кроме того, Сен-Пеьер — рекордсмен UFC по количеству побед в титульных боях (13) и по количеству тейкдаунов (90).

Канадец дебютировал в UFC в 2004 году. После двух побед он сразился за титул с Мэттом Хьюзом, но проиграл удушающим приемом. Не сдаваясь, GSP (прозвище Сен-Пьера) одержал пять побед подряд и получил второй шанс. В реванше он эффектно нокаутировал Хьюза и завоевал пояс чемпиона в полусреднем весе.

Однако в следующем бою Сен-Пьер потерпел поражение от Мэтта Серры, потеряв титул. Это поражение стало для него стимулом для улучшения техники. После GSP начал одну из лучших серий в истории UFC, одержав двенадцать побед подряд, включая реванш против Серры.

После победы раздельным решением над Джонни Хендриксом в 2013 году, GSP освободил титул и взял перерыв. Он вернулся в спорт только в 2017 году, перейдя в средний вес, после чего победил Майкла Биспинга и стал чемпионом в новой весовой категории. После этого GSP завершил карьеру.

Джон Джонс

Фото: Chris Graythen / Getty Images

Американский боец ворвался в UFC в 2011 году, и всего за семь боев завоевал титул в полутяжелом весе, победив Сегуна Руа. После этого Джон Джонс девять лет подряд проводил только титульные бои, проиграв лишь однажды — Даниэлю Кормье.

В 2020 году, после победы над Домиником Рейесом, Джонс освободил титул и перешел в тяжелый вес. После трехлетнего перерыва, вместо боя с обладателем титула Фрэнсисом Нганну (который ушел из UFC), Джонс встретился с Сирилом Ганом на UFC 285 за вакантный титул чемпиона в тяжелом весе. Джонс доминировал, быстро перевел Гана в партер и одержал победу удушающим приемом.

Конор Макрегор

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Дебют ирландца Конора Макгрегора в 2013 году был многообещающим: после быстрой победы над Маркусом Бримажем последовала победа решением судей над Максом Холлоуэем.

Затем Макгрегор продемонстрировал свою нокаутирующую мощь, финишировав Диего Брандао, Дастина Порье и Денниса Сивера. Это привело к бою за временный титул в полулегком весе против Чада Мендеса на UFC 189, который он выиграл техническим нокаутом. Апогеем в полулегком дивизионе стал бой с Жозе Альдо на UFC 194, где Макгрегор одержал победу нокаутом за рекордные 13 секунд, став первым ирландцем-чемпионом UFC.

После этого он провел два ярких боя в полусреднем весе против Нейта Диаса: сначала проиграв болевым приемом, затем одержав победу решением судей. Не теряя титула в полулегком весе, Макгрегор бросил вызов чемпиону легкого веса Эдди Альваресу на UFC 205. В одном из самых впечатляющих выступлений в истории UFC он трижды отправил Альвареса в нокдаун и финишировал его во втором раунде. Эта победа сделала его первым одновременным чемпионом мира в двух дивизионах, что стало пиком его карьеры.

Аманда Нуньес

Фото: Jordan Jones / Getty Images

Аманда Нуньес — единственная двукратная чемпионка в двух весовых категориях. Первый чемпионский пояс Нуньес завоевала в 2016 году, одержав победу над Мейшей Тейт.

После успешных защит титула в легчайшем весе против Ронды Раузи, Валентины Шевченко и Ракель Пеннингтон, Нуньес поднялась в полулегкий вес. На UFC 232 она шокировала всех, нокаутировав непобедимую Крис Сайборг менее чем за минуту и став третьей в истории UFC двукратной чемпионкой в двух разных дивизионах. Бразильянка успешно защищала оба титула, единственное поражение за долгое время она потерпела от Джулианны Пеньи, но взяла убедительный реванш.

Генри Сехудо

Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images

Генри Сехудо, известный как «Triple C», заслужил свое прозвище благодаря завоеванию двух чемпионских поясов UFC (в наилегчайшем и легчайшем весах) и золотой медали Олимпийских игр по вольной борьбе.

Начав карьеру в UFC с впечатляющей серией из семи побед, Сехудо получил шанс сразиться за титул в наилегчайшем весе с Деметриусом Джонсоном. Первое поражение в карьере он потерпел от американца, уступив ему нокаутом. После еще одного поражения в карьере Сехудо заметно улучшил свою ударную технику, смешав ее с борцовскими навыками. Это позволило ему взять реванш у Джонсона за титул в наилегчайшем весе.

Затем Сехудо нокаутировал Ти Джея Диллашоу и завоевал пояс в легчайшем весе, став еще одним бойцом-чемпионом UFC в двух дивизионах одновременно. После защиты обоих титулов Сехудо завершил карьеру в 2020 году, но позже вернулся. Его возвращение за титулом в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга закончилось поражением.

Алекс Перейра

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Алекс Перейра — уникальный боец, добившийся выдающихся успехов как в смешанных единоборствах, так и в кикбоксинге. Его дебют в октагоне состоялся 6 ноября 2021 года на UFC 268, где он эффектно нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде. После побед над Бруно Силвой и Шоном Стриклендом, Перейра получил шанс побороться за титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. На UFC 281 он одержал победу техническим нокаутом, завоевав титул чемпиона.

Потеряв титул в реванше с Адесаньей на UFC 287, Перейра перешел в полутяжелый вес. В новом дивизионе он победил Иржи Прохазку и завоевал второй чемпионский пояс. Он уверенно доминировал в полутяжелой весовой категории, пока не потерпел поражение от Магомеда Анкалаева на UFC 313 в марте 2025 года.

Илия Топурия

Фото: Ian Maule / Getty Images

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия стал десятым обладателем титула в истории в двух весовых категориях.

Впервые боец завоевал свой первый чемпионский пояс UFC в полулегкой весовой категории в 2024 году, когда на турнире UFC 298 нокаутом во втором раунде победил Александра Волкановски. В феврале 2025 года Топурия принял решение перейти в дивизион выше, из-за чего титул в полулегком весе был с него снят. Летом испанец стал чемпионом в легком дивизионе на турнире UFC 317: он победил Чарльза Оливейру, нокаутировав соперника в первом раунде.

Если бы Илия Топурия не лишился титула в полулегком весе, у него был бы шанс стать пятым бойцом-чемпионом, которому удалось завоевать пояса UFC в двух весовых категориях одновременно.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Ислам Махачев Конор Макгрегор Илия Топурия Алекс Перейра Нуньес

