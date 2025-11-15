Кто выигрывал чемпионские пояса в UFC в двух и более весовых категориях

«РБК Спорт» вспоминает, кто из бойцов выигрывал чемпионские пояса в двух или более весовых категориях

Завоевание чемпионских титулов в нескольких весовых категориях — одно из самых престижных достижений в единоборствах, которое не каждому подвластно.

На турнире UFC 322 у россиянина Ислама Махачева появится шанс войти в список чемпионов UFC, владевших поясами в двух или более весовых категориях. В марте 2025 года Махачев стал чемпионом в легком весе, а затем перешел в полусредний дивизион. Россиянину из-за этого пришлось отказаться от чемпионского пояса.

Предстоящий поединок против Джека Деллы Маддалены станет для россиянина дебютным в полусреднем весе. «РБК Спорт» предлагает вспомнить, кто из бойцов UFC уже добивался чемпионства в разных весовых категориях.

Рэнди Кутюр

Рэнди Кутюр стал первым бойцом, сумевшим завоевать титулы в нескольких весовых категориях. За свою карьеру он стал шестикратным чемпионом UFC, трижды выиграв пояс в тяжелом весе и дважды — в полутяжелом.

Его путь к вершинам начался с победы над Морисом Смитом в 1997 году за титул в тяжелом весе, который он позже освободил. В 2001 году Кутюр вернул себе пояс, но уступил его год спустя. Вместо продолжения борьбы в тяжелом весе, Кутюр сделал ставку на полутяжелый. На UFC 43 он победил Чака Лидделла за временный титул, а затем победил чемпиона Тито Ортиса.

Би-Джей Пенн

Гаваец Би-Джей Пенн завоевал чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях — в легком и полусреднем весах. Его карьера изобиловала взлетами и падениями. Сначала он дважды безуспешно пытался завоевать титул в легком весе. В 2004 году он перешел в полусредний вес, где сразу же победил американца Мэтта Хьюза удушающим приемом и завоевал пояс. После выступлений на турнирах К-1 в Японии и США Пенн вернулся в UFC, но уступил Хьюзу в реванше за титул в полусреднем весе.

После этого гаваец спустился в легкий вес. Возвращение ознаменовалось победой над американцем Джо Стиверсоном в 2008 году, что сделало Пенна вторым бойцом в истории UFC, достигшим статуса чемпиона в двух весовых категориях. Несмотря на последующие неудачные попытки стать первым абсолютным чемпионом, свой титул в легком весе он уверенно защищал три раза, пока не проиграл его Фрэнки Эдгару. Перед уходом из MMA Би-Джей Пенн проиграл семь раз подряд.

Даниэль Кормье

Даниэль Кормье зарекомендовал себя как один из лучших бойцов UFC, покорив полутяжелый и тяжелый веса. После победы в Гран-при Strikeforce, он перешел в UFC в 2013 году.

В полутяжелом весе Кормье выиграл титул у Энтони Джонсона, победив его болевым приемом. Несмотря на поражение от Джона Джонса, он сохранил титул. Это стало возможно из-за дисквалификации Джонса и его положительной допинг-пробы, взятой в преддверии боя.

Затем Кормье перешел в тяжелый вес, где сенсационно нокаутировал Стипе Миочича и стал одним из немногих чемпионов в двух дивизионах одновременно. Свой чемпионский пояс в тяжелом весе он успешно отстоял, однако последующие поединки против Миочича он проиграл.

Жорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер является легендарным бойцом UFC. Он первым из канадцев был введен в зал славы промоушена. Кроме того, Сен-Пеьер — рекордсмен UFC по количеству побед в титульных боях (13) и по количеству тейкдаунов (90).

Канадец дебютировал в UFC в 2004 году. После двух побед он сразился за титул с Мэттом Хьюзом, но проиграл удушающим приемом. Не сдаваясь, GSP (прозвище Сен-Пьера) одержал пять побед подряд и получил второй шанс. В реванше он эффектно нокаутировал Хьюза и завоевал пояс чемпиона в полусреднем весе.

Однако в следующем бою Сен-Пьер потерпел поражение от Мэтта Серры, потеряв титул. Это поражение стало для него стимулом для улучшения техники. После GSP начал одну из лучших серий в истории UFC, одержав двенадцать побед подряд, включая реванш против Серры.

После победы раздельным решением над Джонни Хендриксом в 2013 году, GSP освободил титул и взял перерыв. Он вернулся в спорт только в 2017 году, перейдя в средний вес, после чего победил Майкла Биспинга и стал чемпионом в новой весовой категории. После этого GSP завершил карьеру.

Джон Джонс

Американский боец ворвался в UFC в 2011 году, и всего за семь боев завоевал титул в полутяжелом весе, победив Сегуна Руа. После этого Джон Джонс девять лет подряд проводил только титульные бои, проиграв лишь однажды — Даниэлю Кормье.

В 2020 году, после победы над Домиником Рейесом, Джонс освободил титул и перешел в тяжелый вес. После трехлетнего перерыва, вместо боя с обладателем титула Фрэнсисом Нганну (который ушел из UFC), Джонс встретился с Сирилом Ганом на UFC 285 за вакантный титул чемпиона в тяжелом весе. Джонс доминировал, быстро перевел Гана в партер и одержал победу удушающим приемом.

Конор Макрегор

Дебют ирландца Конора Макгрегора в 2013 году был многообещающим: после быстрой победы над Маркусом Бримажем последовала победа решением судей над Максом Холлоуэем.

Затем Макгрегор продемонстрировал свою нокаутирующую мощь, финишировав Диего Брандао, Дастина Порье и Денниса Сивера. Это привело к бою за временный титул в полулегком весе против Чада Мендеса на UFC 189, который он выиграл техническим нокаутом. Апогеем в полулегком дивизионе стал бой с Жозе Альдо на UFC 194, где Макгрегор одержал победу нокаутом за рекордные 13 секунд, став первым ирландцем-чемпионом UFC.

После этого он провел два ярких боя в полусреднем весе против Нейта Диаса: сначала проиграв болевым приемом, затем одержав победу решением судей. Не теряя титула в полулегком весе, Макгрегор бросил вызов чемпиону легкого веса Эдди Альваресу на UFC 205. В одном из самых впечатляющих выступлений в истории UFC он трижды отправил Альвареса в нокдаун и финишировал его во втором раунде. Эта победа сделала его первым одновременным чемпионом мира в двух дивизионах, что стало пиком его карьеры.

Аманда Нуньес

Аманда Нуньес — единственная двукратная чемпионка в двух весовых категориях. Первый чемпионский пояс Нуньес завоевала в 2016 году, одержав победу над Мейшей Тейт.

После успешных защит титула в легчайшем весе против Ронды Раузи, Валентины Шевченко и Ракель Пеннингтон, Нуньес поднялась в полулегкий вес. На UFC 232 она шокировала всех, нокаутировав непобедимую Крис Сайборг менее чем за минуту и став третьей в истории UFC двукратной чемпионкой в двух разных дивизионах. Бразильянка успешно защищала оба титула, единственное поражение за долгое время она потерпела от Джулианны Пеньи, но взяла убедительный реванш.

Генри Сехудо

Генри Сехудо, известный как «Triple C», заслужил свое прозвище благодаря завоеванию двух чемпионских поясов UFC (в наилегчайшем и легчайшем весах) и золотой медали Олимпийских игр по вольной борьбе.

Начав карьеру в UFC с впечатляющей серией из семи побед, Сехудо получил шанс сразиться за титул в наилегчайшем весе с Деметриусом Джонсоном. Первое поражение в карьере он потерпел от американца, уступив ему нокаутом. После еще одного поражения в карьере Сехудо заметно улучшил свою ударную технику, смешав ее с борцовскими навыками. Это позволило ему взять реванш у Джонсона за титул в наилегчайшем весе.

Затем Сехудо нокаутировал Ти Джея Диллашоу и завоевал пояс в легчайшем весе, став еще одним бойцом-чемпионом UFC в двух дивизионах одновременно. После защиты обоих титулов Сехудо завершил карьеру в 2020 году, но позже вернулся. Его возвращение за титулом в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга закончилось поражением.

Алекс Перейра

Алекс Перейра — уникальный боец, добившийся выдающихся успехов как в смешанных единоборствах, так и в кикбоксинге. Его дебют в октагоне состоялся 6 ноября 2021 года на UFC 268, где он эффектно нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде. После побед над Бруно Силвой и Шоном Стриклендом, Перейра получил шанс побороться за титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. На UFC 281 он одержал победу техническим нокаутом, завоевав титул чемпиона.

Потеряв титул в реванше с Адесаньей на UFC 287, Перейра перешел в полутяжелый вес. В новом дивизионе он победил Иржи Прохазку и завоевал второй чемпионский пояс. Он уверенно доминировал в полутяжелой весовой категории, пока не потерпел поражение от Магомеда Анкалаева на UFC 313 в марте 2025 года.

Илия Топурия

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия стал десятым обладателем титула в истории в двух весовых категориях.

Впервые боец завоевал свой первый чемпионский пояс UFC в полулегкой весовой категории в 2024 году, когда на турнире UFC 298 нокаутом во втором раунде победил Александра Волкановски. В феврале 2025 года Топурия принял решение перейти в дивизион выше, из-за чего титул в полулегком весе был с него снят. Летом испанец стал чемпионом в легком дивизионе на турнире UFC 317: он победил Чарльза Оливейру, нокаутировав соперника в первом раунде.

Если бы Илия Топурия не лишился титула в полулегком весе, у него был бы шанс стать пятым бойцом-чемпионом, которому удалось завоевать пояса UFC в двух весовых категориях одновременно.