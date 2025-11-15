 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 3,9 2 6,3 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,73 x 52 2 2,16 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Бельгия 1 17 x 7,1 2 1,17 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Грузия Испания 1 12,5 x 6,4 2 1,25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Швейцария Швеция 1 1,55 x 4,2 2 6,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,08 x 10,5 2 28 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,7 x 3,6 2 5,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 2 x 3,6 2 3,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Вартанян назвал условие для досрочной победы Махачева в бою за титул UFC

Вартанян рассказал, как Махачев может досрочно победить в бою за титул UFC
Эдуард Вартанян отметил, что Махачев будет в лучшей форме, так как много «не гонял»
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images

Российский боец Ислам Махачев может завершить досрочно бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Маддалены, если последний проявит чрезмерную раскованность. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян.

«Считаю Ислама фаворитом. Все будет зависеть от того, насколько раскован будет Маддалена. Если он захочет работать первым номером, то, возможно, Ислам завершит досрочно приемом», — сказал Вартанян.

В ночь с 15 на 16 ноября пройдет турнир UFC 322 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. В главном карде встретятся россиянин Ислам Махачев и обладатель пояса в полусреднем весе, австралиец Джек Делла Маддалена.

Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе. В мае UFC официально лишила его титула чемпиона после того, как боец объявил о своем переходе в полусредний вес. Предстоящий поединок станет дебютным в новой весовой категории для Махачева.

На счету 33-летнего Маддалены 18 побед и два поражения в MMA. Он занимает восьмую позицию вне зависимости от весовой категории.

У 34-летнего Махачева 27 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Россиянин идет вторым в рейтинге UFC в том же рейтинге UFC.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Ислам Махачев Джек Делла Маддалена Эдуард Вартанян

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Станет ли Махачев первым чемпионом UFC из России в двух дивизионах
Спорт
Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Москве выпал первый снег. Видео Общество, 10:41
В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет Общество, 10:41
Мемы и яркие волосы: что отличает харизматичных и успешных спикеровПодписка на РБК, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Вартанян назвал условие для досрочной победы Махачева в бою за титул UFC Спорт, 10:30
Полицейские пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса Общество, 10:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Малкин побил рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки Спорт, 10:25
«Живая стратегия»: как не бросить цель на полпутиПодписка на РБК, 10:20
В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей Политика, 10:13
Как лидеры вызывают симпатию у собеседников. Действенные приемыПодписка на РБК, 10:12
В Москве наградили лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК» — 2025 Отрасли, 10:09
Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026 Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03