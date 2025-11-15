Вартанян назвал условие для досрочной победы Махачева в бою за титул UFC

Вартанян рассказал, как Махачев может досрочно победить в бою за титул UFC

Эдуард Вартанян отметил, что Махачев будет в лучшей форме, так как много «не гонял»

Фото: Luke Hales / Getty Images

Российский боец Ислам Махачев может завершить досрочно бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Маддалены, если последний проявит чрезмерную раскованность. Такое мнение «РБК Спорт» высказал российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян.

«Считаю Ислама фаворитом. Все будет зависеть от того, насколько раскован будет Маддалена. Если он захочет работать первым номером, то, возможно, Ислам завершит досрочно приемом», — сказал Вартанян.

В ночь с 15 на 16 ноября пройдет турнир UFC 322 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. В главном карде встретятся россиянин Ислам Махачев и обладатель пояса в полусреднем весе, австралиец Джек Делла Маддалена.

Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе. В мае UFC официально лишила его титула чемпиона после того, как боец объявил о своем переходе в полусредний вес. Предстоящий поединок станет дебютным в новой весовой категории для Махачева.

На счету 33-летнего Маддалены 18 побед и два поражения в MMA. Он занимает восьмую позицию вне зависимости от весовой категории.

У 34-летнего Махачева 27 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Россиянин идет вторым в рейтинге UFC в том же рейтинге UFC.