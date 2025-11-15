«Просто не будет». Выиграет ли Махачев пояс UFC второй раз за карьеру

Россиянин Ислам Махачев проведет первый бой в полусреднем весе. Он будет биться за чемпионский пояс против его обладателя, австралийца Деллы Маддалены. Кого эксперты называют фаворитом — в материале «РБК Спорт»

Фото: Harry How / Getty Images

В главном поединке турнира UFC 322 встретятся экс-чемпион в легком весе, россиянин Ислам Махачев, и австралиец Джек Делла Маддалена. На кону будет стоять титул чемпиона в полусреднем весе.

Бой пройдет в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Он начнется около 7:00 по московскому времени.

Ранее Ислам Махачев владел титулом чемпиона в легком весе и четыре раза успешно его защитил. Но после того, как австралиец Джек Маддалена в мае текущего года завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, россиянин объявил о своем решении перейти в эту весовую категорию.

В этот же день менеджер бойца Абдель-Азиз подтвердил эти намерения. Из-за этого решения UFC официально лишила Ислама Махачева титула чемпиона в легком весе.

Предстоящий бой станет для россиянина дебютным в новой весовой категории. Несмотря на то, что Махачев ранее заявлял о намерении сохранить пояс и завоевать второй, UFC последовательно отказывается от практики сохранения титулов при смене веса.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Россиянин занимает второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

33-летний Маддалена является чемпионом полусреднего веса и занимает восьмую позицию в том же рейтинге UFC. В активе Маддалены 18 побед и два поражения в MMA.

Что сказали бойцы перед поединком

Перед боем Маддалена дал понять, что намерен удивить Махачева в партере, несмотря на уверенность россиянина в своей борьбе. «Уверен, у меня есть подходящие для его стиля техники — думаю, это немного собьет его с толку», — сказал австралиец Red Corner MMA, опубликовавшему отрывок на странице в соцсети X.

Также Маддалена пообещал «сломать» Махачева в поединке. На это российский боец ответил, что часто слышал подобное и уже не обращает особого внимания на такие высказывания. «Если я дам себя сломать, то меня сломают. Но пока не собираюсь это делать, — заявил Махачев «Матч ТВ».

Мнение экспертов

Эдуард Вартанян, российский боец ММА

«Считаю Ислама фаворитом. Все будет зависеть от того, насколько раскован будет Маддалена. Если он захочет работать первым номером, то, возможно, Ислам завершит досрочно приемом. Так как Махачев не проводил много боев, то будет в лучшем состоянии», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

Расул Магомедалиев, тренер, имевший опыт работы с российским бойцом Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Очень интересно будет посмотреть этот бой. Маддалена — самый опасный и сложный соперник для Махачева. Исламу нужно будет сделать один или два болевых приема, или же провести удушающий. 55 на 45 шансы на победу», — сказал Магомедалиев «РБК Спорт».

Кирилл Сидельников, российский боец ММА и бывший тяжеловес Bellator

«Для Ислама это новая категория, и сразу чемпионский бой — это может оказаться определенной сложностью для него. Новая категория — это все по-другому: другие удары, другая физическая сила и все остальное. Думаю, что у Ислама большой бойцовский IQ. Может, у него получится завершить бой нокаутом. Но мне кажется, что будет много борьбы, и в партере Махачев будет поинтереснее. Он немного измотает Маддалену, а дальше посмотрим, как получится», — сказал Сидельников в разговоре с «РБК Спорт».

Сидельников отметил, что Ислам Махачев в предстоящем бою — однозначный фаворит. «Он уже давно на верхушке бойцовского лифта. Маддалена только недавно выиграл пояс, это первая его защита. В ментальном состоянии Ислам немного поинтереснее», — сказал он.

Андрей Корешков, боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator

«Однозначно бой будет тяжелый. Маддалена — сильный парень, тем более новая весовая категория (для Махачева). Там многие преимущества Ислама над своими соперниками в 70 кг не будут такими явными (легкий вес в UFC у мужчин составляет до 70,3 кг. прим — РБК). Это касаемо физической силы, где-то выносливости. Но в то же время он будет не так изнурен гонкой веса, она дастся ему наверняка проще и легче, чем до этого. И, наверное, это будет какая-то маленькая компенсация. Надеюсь, что он выиграет», — сказал Корешков «РБК Спорт».

Он подчеркнул, что Махачеву все-таки будет тяжело, так как стилистически соперник очень неудобный, который «в некоторых аспектах, наверное, будет поопаснее». Также Корешков оценил шансы бойцов как 60 на 40 в пользу Махачева.

Икрам Алискеров, российский боец UFC

«Конечно, Ислам — фаворит боя. Махачев его [Маддалену] повалит, и думаю, там будет такой же быстрый финиш, как в бою против Мойкано. Ислам очень универсален и вынослив. Плюс весогонки не будет. Думаю, он будет выглядеть намного лучше, чем обычно, — сказал Алискеров «Матч ТВ».

Евгений Гончаров, экс-чемпион АСА в тяжелом весе

«Для меня Ислам является небольшим фаворитом. Где-то 55 на 45. Он дерется против чемпиона полусреднего веса. Это новая весовая для него, и мы не знаем, насколько комфортно будет Исламу. Сейчас он является небольшим фаворитом только за свои заслуги в легком весе. А каков он будет в полусреднем, мы только узнаем скоро. При этом я бы сказал, что из топ-5 полусреднего веса Маддалена — самый удобный соперник для Махачева. <...> Но бой будет непростой, продлится всю дистанцию. И в сложном поединке Ислам заберет бой решением», — сказал Гончаров Sport24.

Ирина Алексеева, экс‑боец UFC

«Ислама мы знаем по его боям в легком весе, а тут он переходит в другую категорию. Надеюсь, этот переход не доставит трудностей Махачеву. Он будет конкурировать с ребятами, которые привыкли к этому весу. Ислам своими боями показал, что нам в нем никогда не нужно сомневаться. Но многим реально интересно, как он проявит себя в новом дивизионе», — сказала Алексеева «Матч ТВ».

Алексеева отметила, что Махачеву австралийский боец не составит трудностей: «Ислам лучше во всех аспектах. Мы будем болеть за Ислама и надеяться на его досрочную победу. Желательно в первом раунде».

Байсангур Сусуркаев, российский боец UFC

«Cтавлю на Ислама 60 на 40. Как бы бой ни шел, все равно Ислам победит. Как в первом бою с Волкановски — жажда победы у наших бойцов больше. Они не позволяют себе проиграть, плохой бой получается или хороший. Думаю, из-за этого он выиграет. <...> Считаю, для него этот бой будет либо легким и он его не почувствует, либо тяжелым до такой степени, что он может его проиграть», — приводит слова Сусуркаева Sport24.