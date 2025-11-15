Звезды MMA назвали фаворита в бою Махачева за титул UFC

Российский боец Ислам Махачев поборется с чемпионом UFC Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе. Что звезды UFC говорят о фаворите в предстоящем бою — в материале «РБК Спорт»

Ислам Махачев (Фото: Paul Kane / Getty Images)

Российский боец Ислам Махачев в ночь на 16 ноября проведет титульный бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены. Этот поединок возглавит турнир UFC 322.

Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владеет Делла Маддалена. Также россиянин опустился на второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Лидером стал испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который завоевал оставленный Махачевым чемпионский пояс.

На счету 33-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 28-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.

Букмекеры считают россиянина фаворитом и предлагают коэффициенты на победу Махачева в диапазоне 1,15-1,28. Коэффициенты на победу Маддалены варьируются от 3,70 до 4,55. «РБК Спорт» собрал мнения звезд UFC о том, кто же является фаворитом на победу.

Кого звезды UFC назвали фаворитом

Умар Нурмагомедов, боец UFC, занимающий первое место в рейтинге легчайшего дивизиона

«Ислам в потрясающей форме. Он очень умный боец. Я его друг, и могу сказать — у него не один план на бой. У него есть план A, B и C. Все буквы алфавита. Он подготовлен ко всему. Если что-то не получится, он сразу попробует другое. Если и это не сработает — перейдет к следующему варианту. Он невероятный боец, замечательный друг и брат. И он заберет этот пояс. Я думаю, он заслужил это. Он стал крупнее, сильнее, чем когда-либо. Уверен, что он готов», — заявил Нурмагомедов.

Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе

«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена — отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам хитер. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом, и он внесет необходимые коррективы. Это будет тяжело, но Ислам может победить», — сказал Двалишвили на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Дана Уайт, президент UFC

«Я влюблен в каждый аспект этого боя. Только посмотрите на список достижений Ислама, который поднимается в весе, чтобы завоевать второй пояс. Джек сейчас находится на невероятном подъеме. Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке. Лучшие бойцы мира, да еще и в самом расцвете сил. Ставки высоки как никогда», — цитирует Уайта на своей странице в Х спортивный радиоведущий Джим Рим.

Арман Царукян, боец UFC, занимающий второе место в рейтинге легкого дивизиона

«Люди очень сильно недооценивают Маддалену, так как уже говорят: «Ислам выиграет титул и подерется с Илией Топурией». Люди уже перечеркнули Маддалену. А он очень серьезный боец. Думаю, его бокс — один из лучших в этом весе. Он очень хорошо чувствует руки, быстро бросает. Хотя сам он не базовый ударник — насколько я знаю, он в регби играл. Не понимаю, откуда он умеет так боксировать хорошо. Уклоняется хорошо, чувствует дистанцию», — рассказал Царукян на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Александр Волкановски, чемпион UFC в наилегчайшем весе

«Маддалена — зверь в стойке. Уверен, что после прошлого боя его уверенность в борьбе и защите от тейкдаунов поднялась на совершенно новый уровень. Он станет настоящим кошмаром для соперников. Я надеюсь потренироваться с ним к этому поединку, мы точно что-нибудь замутим. Я знаю, что Ислам не воспринимает бой с Джеком легкомысленно, и правильно делает. У него вполне могут быть шансы на финиш. Ислам великолепен, и даже при переходе в другую категорию он остается кошмаром для большинства бойцов дивизиона. Но я верю, что Маддалена сможет выиграть у него», — цитирует Волкановски MMA Junkie.

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе

«Безумие считать Махачева явным фаворитом. Я думаю, что это немного неуважительно по отношению к Джеку Делла Маддалене. Парень на победной серии из 18 боев, он только что победил Белала Мухаммада, он не позволял себя перевести, одолел всех грэпплеров. Если Ислам решит драться с Джеком в стойке, то это будет плохая идея. Бокс Маддалены и его работа ног дадут ему серьезное преимущество. Не удивляйтесь, если Джек заберет бой», — сказал Биспинг на YouTube-канале Bloody Elbow.

Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе

«Махачев — лучший боец планеты прямо сейчас. И все люди ждут, что он выиграет этот бой, который будет очень трудным, самым трудным в его карьере. Но люди все равно ждут победу Ислама. Ислам — тот парень, который оставил пояс чемпиона, чтобы погнаться за другим поясом. Однако в глазах людей он все равно чемпион. Но если он проиграет в воскресенье, он не будет чемпионом ни в каком смысле», — заявил Кормье в интервью MMA Junkie.

Кормье отметил на своем YouTube-канале, что шансы на победу между Махачевым и Маддаленой равны. «Несколько лет назад все бы решили, что Махачев размажет Маддалену. Но после боя Джека против Белала Мухаммада шансы заметно уравнялись. Думаю, многие поставят на победу Джека, потому что Ислам — небольшой парень, который поднялся в категории, чтобы подраться с бойцом, находящимся в лучшей форме. Но ближе к бою шансы уравняются. Это большой поединок и он уже начался», — добавил он.

Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе

«Поединок может пройти по двум сценариям: либо он будет очень скучным, либо весьма интересным. Джек никогда не соглашается с позицией, если его переводят. Он всегда пытается сопротивляться, включает антиборьбу. Это делает предстоящий поединок таким захватывающим», — заявил Джонсон Red Corner MMA.

Роберт Уиттакер, боец UFC, занимающий девятое место в рейтинге среднего дивизиона

«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдет вперед, а в стойке Джек просто лучше. Маддалена умеет обороняться. С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. Мне не кажется, что у кого-то есть явный перевес. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо. Джеку нечего терять, а Исламу — есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», — сказал Уиттакер на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Колби Ковингтон, боец UFC, занимающий десятое место в рейтинге полусреднего веса

«Ислам — легковес, он будет немного меньше соперника, но у него много сильных сторон. Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то он справится. Будет интересно посмотреть, насколько значима роль габаритов. Ислам считается фаворитом — я согласен с этим», — отметил Ковингтон на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Бенеил Дариуш, боец UFC, занимающий девятое место в рейтинге легкого дивизиона

«Джек больше, быстрее и моложе. Я видел его бой с Белалом. Думаю, что у него отличные шансы побить Ислама», — сказал Дариуш на YouTube-канале Submission Radio.

Хорхе Масвидаль, бывший американский боец UFC

«Я думаю, что Ислам Махачев — лучший в партере. В этом аспекте нет никакого круче. Переводы, контроль, болевые приемы... Для соперников это настоящий кошмар. Он и удары наносит хорошие, причиняет урон. Могу с уверенностью сказать, что Ислам — лучший на земле. Особенно после того, что он сделал с Чарльзом Оливейрой. Это безумие», — сказал на YouTube-канале Death Row MMA Масвидаль.

Дэн Хукер, боец занимающий седьмое место в рейтинге легкого дивизиона UFC

«Это очень серьезный вызов для Ислама. Нужно отдать ему должное за то, что он решился подняться в полусредний вес. Он определенно заслужил мое уважение тем, что согласился на бой с Джеком — это смелое решение. Даже величайший легковес всех времен, Хабиб Нурмагомедов, так и не решился сделать это — подраться за титул в другом дивизионе. Так что респект Исламу. Но это, безусловно, очень трудная задача», — сказал Хукер MMA Junkie.