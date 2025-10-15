 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров

FIBA отстранилa cборную Великобритании по баскетболу от международных турниров
FIBA ввела санкции против британской федерации на фоне конфликта за право проведения главного мужского чемпионата страны. Федерация дала лицензию консорциуму во главе с американцем, но клубы Суперлиги с этим не согласились
Фото: imago / Global Look Press
Фото: imago / Global Look Press

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о временном отстранении британской федерации (BBF) и мужской сборной страны из-за «очевидных» проблем с управлением.

В августе FIBA создала рабочую группу для расследования ситуации вокруг лицензии на главный мужской клубный чемпионат страны.

В апреле BBF выдала консорциуму GBB League Ltd во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом 15-летнюю лицензию на проведение нового турнира — Британской баскетбольной лиги. В федерации заявляли, что GBB League Ltd вложит в новый проект более $20 млн за два года, отмечает Би-би-си.

С этим не согласились девять клубов Суперлиги (SLB), которая с 2024-го проводила главный мужской клубный турнир в стране и чью лицензию приостановила федерация.

Клубы назвали незаконным проведенный тендер BBF, отказались вступать в новую лигу и подали на федерацию в суд.

Британская сборная занимает 43-е место в последнем рейтинге FIBA.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международная федерация баскетбола (FIBA) Великобритания
