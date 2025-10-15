Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров

FIBA ввела санкции против британской федерации на фоне конфликта за право проведения главного мужского чемпионата страны. Федерация дала лицензию консорциуму во главе с американцем, но клубы Суперлиги с этим не согласились

Фото: imago / Global Look Press

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о временном отстранении британской федерации (BBF) и мужской сборной страны из-за «очевидных» проблем с управлением.

В августе FIBA создала рабочую группу для расследования ситуации вокруг лицензии на главный мужской клубный чемпионат страны.

В апреле BBF выдала консорциуму GBB League Ltd во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом 15-летнюю лицензию на проведение нового турнира — Британской баскетбольной лиги. В федерации заявляли, что GBB League Ltd вложит в новый проект более $20 млн за два года, отмечает Би-би-си.

С этим не согласились девять клубов Суперлиги (SLB), которая с 2024-го проводила главный мужской клубный турнир в стране и чью лицензию приостановила федерация.

Клубы назвали незаконным проведенный тендер BBF, отказались вступать в новую лигу и подали на федерацию в суд.

Британская сборная занимает 43-е место в последнем рейтинге FIBA.