Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев занял девятое место в списке игроков национальных чемпионатов за последние шесть месяцев, лучше всех проявивших себя в верховой борьбе, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
CIES оценивал количество и успешность выигранных воздушных дуэлей у атакующих игроков в сравнении со средними показателями в команде.
Лучшим в рейтинге является Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Далее следуют Жозе Лопеш из «Палмейраса», Роналдо Мартинес из аргентинского «Платенсе» и Барнабаш Варга из венгерского «Ференцвароша».
В первую двадцатку также вошли Артем Дзюба из «Акрона» (11-й) и Джон Кордоба из «Краснодара» (17-й). В топ-50 оказались всего шесть игроков из АПЛ, по три футболиста из чемпионатов Японии и Южной Кореи.
Соболев, рост которого составляет 195 см, в этом сезоне провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.
