«Спартак» впервые за четыре сезона проиграл «Амуру»

Матч в Хабаровске закончился со счетом 4:3. Хозяева вырвали победу за 15 секунд до сирены. У Коротких дубль и передача

Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак», впервые с 2022 года проиграл хабаровскому «Амуру» в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Хабаровске закончился со счетом 4:3.

У хозяев льда шайбы на счету Кирилла Слепца (11-я минута), Игната Коротких (29, 47) и Сергея Дубакина (60). У Коротких также результативная передача.

У «Спартака» забили Адам Ружичка (25), Александр Беляев (53) и Лукас Локхарт (59).

«Амур» проиграл «Спартаку» шесть последних матчей.

В параллельном матче владивостокский «Адмирал» разгромил тольяттинскую «Ладу» со счетом 6:1.