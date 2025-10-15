«Спартак» впервые за четыре сезона проиграл «Амуру»
Московский «Спартак», впервые с 2022 года проиграл хабаровскому «Амуру» в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Хабаровске закончился со счетом 4:3.
У хозяев льда шайбы на счету Кирилла Слепца (11-я минута), Игната Коротких (29, 47) и Сергея Дубакина (60). У Коротких также результативная передача.
У «Спартака» забили Адам Ружичка (25), Александр Беляев (53) и Лукас Локхарт (59).
«Амур» проиграл «Спартаку» шесть последних матчей.
В параллельном матче владивостокский «Адмирал» разгромил тольяттинскую «Ладу» со счетом 6:1.
