Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года
Ирина Ологонова потеряет золото чемпионата России по борьбе 2015 года и не сможет соревноваться до 23 октября 2025-го за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
ITA отстранило Ологонову в апреле 2024 года на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил в ноябре 2014 года на Кубке европейских наций — в ее пробе нашли стимулятор тауминогептан, запрещенный в соревновательный период. Это вещество входит в состав популярных назальных спреев, которые используют при заложенности носа.
В итоге спортсменку отстранили на 18 месяцев, а ее результаты с 8 ноября 2014-го по 8 июля 2015-го аннулировали. В этот период Ологонова победила на чемпионате России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?