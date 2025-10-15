Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года

Российскую чемпионку по борьбе Ологонову дисквалифицировали на полтора года

Ирину Ологонову временно отстранили в апреле 2024-го за пробу десятилетней давности, в которой нашли тауминогептан. CAS дал ей 18 месяцев дисквалификации, она завершится уже 23 октября. Ологонова потеряет золото ЧР

Ирина Ологонова (Фото: Petter Arvidson / Xinhua / Global Look Press)

Ирина Ологонова потеряет золото чемпионата России по борьбе 2015 года и не сможет соревноваться до 23 октября 2025-го за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ITA отстранило Ологонову в апреле 2024 года на основании базы данных московской лаборатории (LIMS).

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил в ноябре 2014 года на Кубке европейских наций — в ее пробе нашли стимулятор тауминогептан, запрещенный в соревновательный период. Это вещество входит в состав популярных назальных спреев, которые используют при заложенности носа.

В итоге спортсменку отстранили на 18 месяцев, а ее результаты с 8 ноября 2014-го по 8 июля 2015-го аннулировали. В этот период Ологонова победила на чемпионате России.