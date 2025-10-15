Сборная России по футболу не будет менять экипировщика до 2030 года

РФС продлил контракт с отечественным брендом Jogel, который в 2023 году сменил Adidas в качестве технического спонсора команды

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia)

Российский футбольный союз (РФС) продлил сотрудничество с экипировщиком Jogel до 2030 года, сообщила пресс-служба организации.

Соглашение предусматривает возможность продления еще на два года.

Jogel стал техническим спонсором сборной России в 2023 году вместо Adidas.

Новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки будут представлены осенью 2026 года.

В РФС отметили, что продление контракта с Jogel подчеркивает «стратегический курс на создание устойчивых партнерских отношений с российскими производителями».

В 2008–2022 годах техническим спонсором сборной был Adidas, соглашение с ним было рассчитано до 2026-го, но немецкий экипировщик приостановил его.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Сборная России проводит только товарищеские матчи.