Спорт⁠,
0

Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день

Криштиану Роналду превзошел достижение по голам в отборе к чемпионату мира, а Лионель Месси побил мировой рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальский форвард Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси установили мировые рекорды в матчах сборных.

Роналду отметился дублем в матче с Венгрией (2:2) и побил рекорд по голам в квалификациях чемпионата мира (41). Он установил рекорд в 50-м матче. Роналду превзошел достижение гватемальца Карлоса Руиса (39 голов в 47 матчах). Третьим в списке идет Месси (36 голов в 72 матчах).

Роналду является рекордсменом по голам в матчах сборных — 143. Он опережает Месси на 29 мячей. При этом по голам на ЧМ Роналду не входит в топ-20 — 8 голов. Месси с 13 мячами занимает четвертое место.

Сборная Аргентины обыграла команду Пуэрто‑Рико в товарищеском матче (6:0). Месси отметился двумя голевыми передачами и установил рекорд по количеству ассистов на уровне национальных команд.

На счету 38‑летнего форварда теперь 60 результативных передач в играх за сборную. Месси обошел американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, на счету которых по 58 передач.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Месси является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» (восемь). Также он шестикратный обладатель «Золотой бутсы», лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины, вместе с которой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024) и чемпионат мира в 2022 году.

