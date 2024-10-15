Прокуратура Португалии потребовала отстранить «Бенфику» от соревнований
Португальская прокуратура требует отстранить «Бенфику» от спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет по делу о коррупции. Об этом сообщают A Bola и Record.
Бывший президент клуба Луиш Филипе Виейра, бывший юрисконсульт Паулу Гонсалвеш, а также несколько экс-руководителей «Витории Сетубал» из второго дивизиона обвиняются в коррупции и налоговом мошенничестве. Обвинения касаются периода с 2016 по 2019 год, прокуратура утверждает, что «Бенфика» покупала и продавала испытывающей финансовые трудности «Витории» футболистов для отмывания денег.
Прокуратура также потребовала запретить Виейре, Гонсалвешу, Фернандо Оливейре, Витору Валенте и Паулу Гренчо заниматься профессией или деятельностью спортивного агента на срок от одного до пяти лет. Кроме того, от Виейры и Гонсалвеша требуют выплатить штраф в размере €900 тыс., от трех других обвиняемых — €1,6 млн.
«Бенфика» — самый титулованный футбольный клуб Португалии. Команда побеждала в национальном чемпионате 38 раз (последний — в 2023 году).
В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает третье место после семи туров чемпионата Португалии, набрав 16 очков. Также у нее две победы в Лиге чемпионов.
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