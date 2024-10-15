В Эспоо застрелили первого открытого гея в финском хоккее Янне Пухакку

В Эспоо застрелили первого открытого гея в финском хоккее

29-летний Янне Пухакка был найден мертвым в своем доме, по подозрению в убийстве задержан его партнер

Янне Пухакка (Фото: Liiga.fi)

Бывший профессиональный хоккеист из Финляндии Янне Пухакка найден мертвым в своем доме в Эспоо, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

В убийстве подозревается партнер 29-летнего Пухакки, 66-летний Рольф Нордмо, который жил вместе с ним. Мужчина был задержан.

В высшем дивизионе чемпионата Финляндии Пухакка провел сезон 2015/16 в составе «Эспоо Блюз», набрав 2 (1+1) очка в 40 матчах. В следующем сезоне он выступал во втором дивизионе за «Эспоо Юнайтед», набрав 12 (5+7) очков в 49 играх. Завершил карьеру Пухакка после сезона 2017/18, который провел во Франции за «Гап».

В составе сборной Финляндии игрок завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира 2013 года.

В 2019 году Пухакка сделал каминг-аут, став первым открытым гомосексуалистом в финском хоккее.

«Пухакка был важным примером для подражания, а его смелость и открытость оставили неизгладимый след в финском хоккее. Liiga выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Пухакки», — говорится в заявлении Финской хоккейной лиги в соцсети Х.

После завершения карьеры Пухакка написал книгу, а также принял участие в двух сезонах финской версии реалити-шоу «Предатели» (The Traitors).