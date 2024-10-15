Панарин и Малкин возглавили бомбардирскую гонку НХЛ
Российские форварды Евгений Малкин и Артемий Панарин возглавили список бомбардиров НХЛ.
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Малкин стал лучшим игроком встречи против «Монреаль Канадиенс», забросив шайбу, которая стала 499-й в его карьере в НХЛ. Хоккеист также отдал две результативные передачи, его команда обыграла соперника со счетом 6:3. В активе 38-летнего россиянина теперь 7 (1+6) очков в четырех играх нового сезона НХЛ.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин оформил три результативные передачи в матче против «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась победой его команды со счетом 4:1. В активе россиянина стало 7 (2+5) очков со старта сезона. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 32 бросков и стал третьей звездой встречи.
Таким образом, набрав по семь очков, Малкин и Панарин возглавили гонку бомбардиров в НХЛ. 7 баллов также на счету нападающего «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела.
Всего в активе Малкина 1303 (499+804) балла в 1149 матчах за карьеру в рамках регулярных чемпионатов. Панарин в 675 встречах забросил 267 шайб и отдал 521 передачу, набрав 788 баллов в сумме.
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