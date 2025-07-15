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Спорт ,  
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Выступивший против Лукашенко игрок «Легии» отказался ехать в Казахстан

Польский клуб 17 июля проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Актобе». Илья Шкурин, ранее критиковавший режим Александра Лукашенко, не поехал в Казахстан по личным причинам
Илья Шкурин
Илья Шкурин (Фото: STANISLAW KLEPKA / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Белорусский нападающий «Легии» Илья Шкурин не поехал в Казахстан на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Актобе» по личным причинам. Об этом сообщается на сайте польского клуба.

Игра состоится 17 июля. В первом матче «Легия» победила со счетом 1:0, Шкурин вышел на замену во втором тайме.

Журналист Canal+ Sport Кшиштоф Марциняк сообщил в соцсети Х, что Шкурин отказался ехать в Казахстан по политическим причинам. «Футболист опасается, что критикуемый им белорусский режим может в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами создать ему проблемы», — написал Марциняк.

Шкурин, бывший футболист московского ЦСКА, еще в 2020 году отказался выступать за сборную Белоруссии. Он заявлял, что не будет играть за национальную команду, пока действует режим Александра Лукашенко.

В 2022 году Шкурин воспользовался разрешением ФИФА и в одностороннем порядке приостановил контракт с ЦСКА. После он выступал за «Ракув», «Маккаби» (Петах-Тиква), «Сталь» (Мелец), а в «Легию» перешел в феврале 2025-го.

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