МОК представил медали Олимпийских игр 2026 года
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года представил медали, которые будут вручаться спортсменам на соревнованиях в Италии. Об этом сообщается на сайте МОК.
Медали будут изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии (IPZS) из переработанного металла, полученного из собственных производственных отходов. Медали будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии, в экологичной упаковке из сертифицированных материалов с минимальным использованием пластика.
«Медали, созданные нами в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, олицетворяют мастерство и совершенство итальянского дизайна. Каждая из них — уникальное произведение, результат мастерства и инноваций», — отметил Паоло Перроне, президент IPZS.
Медали будут вручены в 195 событиях: 245 золотых, 245 серебряных и 245 бронзовых на Олимпиаде. Еще 137 золотых, 137 серебряных и 137 бронзовых на Паралимпиаде. Таким образом, общее количество медалей составит 1146.
Характеристики всех медалей
Диаметр — 80 мм
Толщина — 10 мм
Состав
Золотая медаль
Металл — серебро 999 пробы + золото 999,9 пробы
Вес — 500 г + 6 г золота
Серебряная медаль
Металл — серебро 999 пробы
Вес — 500 г
Бронзовая медаль
Металл — медь
Вес — 420 г
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
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