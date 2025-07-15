МОК представил медали Олимпийских игр 2026 года

Медали будут изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии из переработанного металла. Они будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии

Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года представил медали, которые будут вручаться спортсменам на соревнованиях в Италии. Об этом сообщается на сайте МОК.

Медали будут изготовлены Государственным институтом монетного двора и полиграфии Италии (IPZS) из переработанного металла, полученного из собственных производственных отходов. Медали будут отлиты в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии, в экологичной упаковке из сертифицированных материалов с минимальным использованием пластика.

Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com Фото: Milano Cortina 2026 / olympics.com

«Медали, созданные нами в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, олицетворяют мастерство и совершенство итальянского дизайна. Каждая из них — уникальное произведение, результат мастерства и инноваций», — отметил Паоло Перроне, президент IPZS.

Медали будут вручены в 195 событиях: 245 золотых, 245 серебряных и 245 бронзовых на Олимпиаде. Еще 137 золотых, 137 серебряных и 137 бронзовых на Паралимпиаде. Таким образом, общее количество медалей составит 1146.

Характеристики всех медалей

Диаметр — 80 мм

Толщина — 10 мм

Состав

Золотая медаль

Металл — серебро 999 пробы + золото 999,9 пробы

Вес — 500 г + 6 г золота

Серебряная медаль

Металл — серебро 999 пробы

Вес — 500 г

Бронзовая медаль

Металл — медь

Вес — 420 г

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.